BMW: in arrivo una nuova versione per il SUV iX3

L’estate 2026 è alle porte e BMW ha già annunciato che vi saranno importanti novità nella gamma. Il marchio dell’Elica sta continuando a proporre auto elettriche, provando a differenziare l’offerta e ampliando la scelta dei suoi clienti. Tra le novità spiccherà l’aggiornamento del SUV iX3 e il lancio del pacchetto estetico Black Package per alcune versioni della Serie 3, Serie 4 Gran Coupé e i4 Gran Coupé, oltre all’espansione dell’assistente vocale Alexa+ e all’introduzione della tecnologia Ignite sui motori sportivi a sei cilindri.

L’evoluzione del mercato 2026 secondo BMW passa anche attraverso una visione più ampia dell’offerta. Per BMW Serie 3, BMW Serie 4 Gran Coupé e BMW i4 Gran Coupé in allestimento M Performance e solo in abbinamento al pacchetto M Sport Pro sarà reso disponibile il nuovo Black Package. I tecnici vogliono enfatizzare l’animo sportivo con elementi ispirati alle sfide in pista. All’interno dell’abitacolo i clienti troveranno nuove finiture M in fibra di carbonio e un volante sportivo rivestito in pelle con inserti in carbonio.

Ambiente esclusivo

Per coloro che amano il Motorsport ci sarà un universo di dettagli racing. All’esterno il pacchetto introduce badge identificativi neri sulle fiancate e sul posteriore, oltre a specifici cerchi in lega leggera M da 19 pollici rifiniti in nero lucido. Non mancano cerchi a doppie razze Jet Black con pneumatici differenziati, una soluzione concepita per non passare inosservati. I clienti che amano la serie M hanno chiesto a gran voce un pacchetto in grado di offrire un look distintivo e altamente personalizzabile.

La iX3 40, inoltre, strizza ancor di più l’occhiolino ai clienti green di BMW. Questa versione vanta un motore elettrico da 320 cavalli (235 kW) capace di sviluppare 500 Nm di coppia. Il SUV alla spina scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 200 km/h. La batteria da 82,6 kWh garantisce una ottima autonomia di 637 chilometri nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica? In corrente continua arriva fino a 300 kW, offrendo tempi di attesa brevi. BMW ha già una posizione apicale nel segmento dei SUV elettrici premium, uno dei più importanti in ottica futura nel Vecchio Continente.

Tecnologia Ignite

La Casa teutonica continua a investire nello sviluppo dell’esperienza digitale a bordo introducendo l’Intelligent Personal Assistant con Alexa+. La novità sarà disponibile inizialmente sulla BMW iX3 e verrà progressivamente estesa ad altri modelli equipaggiati con BMW Operating System 9 e BMW Operating System X nel corso della seconda metà del 2026.

Per chi ha già acquistato la tecnologia arriverà un aggiornamento software OTA che offrirà la possibilità di ricevere le nuove funzionalità senza passare in officina. Sulla iX3 sono previste delle colorazioni esclusive BMW Individual. L’arrivo della tecnologia Ignite per i motori sei cilindri delle sportive M2, M3 e M4 rappresenta un valore aggiunto. Con consumi più bassi e una efficienza top si vanno ad ottemperare anche le future normative Euro 7.