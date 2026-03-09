Nuova BMW iX3 2026: arriva a marzo con prezzi da 69.900 euro

Iniziano questo mese le consegne della nuova BMW iX3, il nuovo SUV elettrico che porta al debutto l’inedita piattaforma Neue Klasse, cioè l’architettura su cui si baseranno tutte le future elettriche del marchio bavarese. In Italia è già ordinabile con prezzi che partono da poco meno di 70.000 euro.

Design futuristico

Lunga 4,78 metri, la nuova iX3 segna una rottura con i modelli degli ultimi anni non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da quello stilistico, portando su strada un inedito linguaggio di design. Uno degli elementi più iconici è la calandra a “doppio rene”, ora reinterpretata e integrata con gli altri elementi a sviluppo orizzontale del frontale. È illuminata di serie sull’allestimento top di gamma M Sport Pro (in opzione a 1.100 euro per le altre versioni). La carrozzeria è arricchita da dettagli come le barre sul tetto in alluminio e i generosi cerchi in lega da 20 pollici, che possono essere anche con finitura bicolore.

Arriva il Panoramic Vision

Non meno innovativi gli interni, che portano al debutto una nuova concezione dello spazio focalizzato sulla tecnologia avanzata e sulla elevata qualità percepita dei materiali. L’abitacolo è dominato dal Panoramic Vision, un display orizzontale che si estende per ben 1,1 metri alla base del parabrezza e che sostituisce completamente la classica strumentazione dietro al volante. A questo si aggiunge un monitor touch centrale da ben 17,9 pollici e, a richiesta, anche un head-up display con effetto 3D. La iX3 è già predisposta per la guida assistita di Livello 3, grazie ai tanti sistemi Adas intelligenti e sempre meno invasivi.

Autonomia record di 800 km

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova iX3 è la sua autonomia, che è degna di nota non solo all’interno del segmento ma anche tra le elettriche in generale. Grazie a una batteria agli ioni di litio ad alta densità da ben 108,7 kWh (113.4 kWh lordi), la Casa dichiara nel ciclo WLTP una percorrenza fino a 805 chilometri. L’alimentazione a 800 V consente ricariche in corrente continua fino a 400 kW con tempi di appena 21 minuti per passare dal 10% all’80% o di 10 minuti per un’autonomia di circa 350 chilometri. In corrente alternata la ricarica di serie è da 11 kW mentre a richiesta è da 22 kW.

Al lancio un solo motore

Al lancio l’unica motorizzazione disponibile è la xDrive 50, dotata di doppio motore per una potenza totale di 408 CV e 600 Nm di coppia massima. L’accelerazione è bruciante, considerando la massa di quasi 2,3 tonnellate, lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in meno di 5 secondi.

Tre allestimenti

La gamma di equipaggiamento della nuova BMW iX3 si articola su tre livelli:

Base: comprende cerchi da 20 pollici, fari LED, sedili sportivi riscaldati, ricarica wireless e guida assistita di Livello 2.

comprende cerchi da 20 pollici, fari LED, sedili sportivi riscaldati, ricarica wireless e guida assistita di Livello 2. M Sport: aggiunge le finiture estetiche BMW M, il volante sportivo, i freni M Sport con pinze blu e i rivestimenti interni specifici.

aggiunge le finiture estetiche BMW M, il volante sportivo, i freni M Sport con pinze blu e i rivestimenti interni specifici. M Sport Pro: rappresenta il top di gamma con calandra illuminata, pinze freno rosse, cinture di sicurezza M e dettagli M Sport Pro.

I prezzi

La nuova BMW iX3 è già ordinabile nelle concessionarie, con le prime consegne previste nel corso del mese di marzo. Ecco il listino ufficiale per l’Italia:

iX3 50 xDrive: da 69.900 euro;

da 69.900 euro; iX3 50 xDrive M Sport: da 73.700 euro;

da 73.700 euro; iX3 50 xDrive M Sport Pro: da 76.400 euro.

Tra gli accessori disponibili a richiesta ci sono il pacchetto Innovation (climatizzatore a tre zone, head-up display 3D e impianto audio Harman Kardon) al prezzo di 1.950 euro, il tetto panoramico in vetro a 1.500 euro, la guida assistita di Livello 2 avanzato con assistente al cambio di corsia è offerta costa 1.100 euro (in abbonamento). La vettura di serie è nel colore Alpine White pastello, la vernice metallizzata è disponibile al prezzo di 970 euro.