La nuova BMW iX3 è un successo travolgente: boom di ordini per il SUV elettrico

La nuova BMW iX3 è molto di più che una semplice nuova generazione del SUV elettrico tedesco. Infatti, rappresenta un’importante scommessa della casa automobilistica che ha introdotto un nuovo linguaggio di design, la nuova piattaforma Neue Klasse e tutta una serie di nuove tecnologie. Insomma, un modello che rappresenta un importante salto generazione a 360 gradi. Scommessa che sembra essere stata vinta stando alle parole di Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW. Le attese erano molto alte visti i contenuti del nuovo SUV elettrico ma il mercato europeo non sta vivendo un momento molto positivo e il segmento delle BEV non cresce come sperato. Duque, la nuova iX3 rappresentava anche un rischio.

VALE GIÀ UN TERZO DEGLI ORDINI DELLE ELETTRICHE

Eppure, per BMW la nuova iX3 è già un successo. Secondo il manager tedesco, infatti, l’interesse dei clienti è già travolgente. Proprio per tale motivo, l’azienda ha deciso di aggiungere un secondo turno di lavoro allo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, “molto prima del previsto". Per far capire il reale interesse dei clienti verso questo modello, Goller menziona alcuni numeri. A quanto pare, dal debutto della nuova iX3 a settembre 2025, in occasione del Salone di Monaco, il SUV è diventato il modello elettrico BMW più richiesto in Europa. Infatti, rappresenta circa il 33% di tutte le BEV ordinate in Europa da settembre. Un dettaglio non da poco, pensando anche che molti ordini sono stati fatti al buio, visto che i clienti non hanno potuto provare su strada il nuovo SUV elettrico.

Per i primi test drive presso le concessionarie bisognerà aspettare ancora un po’ dato che BMW inizierà a consegnare alcuni veicoli dimostrativi a partire dal 7 di marzo. Solo a quel punto i clienti potranno toccare con mano la nuova iX3. Nonostante questo, gli ordini sono stati molto elevati e hanno fatto mettere da parte la classica prudenza dei manager della casa automobilistica.

ARRIVERANNO NUOVE VERSIONI

Ricordiamo che al momento il SUV elettrico è proposto solamente nella versione iX3 50 xDrive. Nel corso dell’anno dovrebbe arrivare almeno un’altra versione, con un solo motore elettrico, e quindi anche più accessibile. Sappiamo poi che BMW sta lavorando alla più potente variante firmata M Performance. Un ampliamento della gamma che potrebbe incrementare ulteriormente i numeri degli ordini. Insomma, per la casa automobilistica, il nuovo SUV elettrico è già un successo.