Nuova BMW iX3: tutti i dettagli su allestimenti, dotazioni e prezzi
Il nuovo SUV elettrico di BMW si può già ordinare; ecco i dettagli su allestimenti e prezzi per il mercato italiano
La nuova BMW iX3 ha appena fatto il suo debutto introducendo tantissime novità, non solo di design ma anche di tecnologie a partire dalla nuova piattaforma Neue Klasse. Il SUV elettrico può essere già ordinato in Italia ma i clienti dovranno aspettare ancora diverso tempo per poterlo mettere nel loro garage di casa. Infatti, le consegne sono previste per la prossima primavera, più o meno a partire da marzo 2026. Al momento è disponibile solamente la versione BMW iX3 50 xDrive e attraverso il configuratore possiamo scoprire molti più dettagli per quanto riguarda prezzi, allestimenti e dotazioni. Entriamo più nei dettagli.
MOTORE E AUTONOMIA
Prima ricordiamo che la nuova BMW iX3 2026 misura 4.782 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. Il powertrain della versione iX3 50 xDrive dispone di un doppio motore elettrico e questo significa che c’è la trazione integrale. La potenza di sistema arriva a 345 kW/469 CV con una coppia di 645 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria da 108,7 kWh in grado di consentire un’autonomia WLTP di 805 km. La nuova BMW iX3 accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 210 km/h. L’architettura a 800 V permette di rendere i rifornimenti di energia molto rapidi. In corrente continua è possibile infatti raggiungere una potenza massima di picco in ricarica di ben 400 kW.
ALLESTIMENTI E DOTAZIONI
Sono complessivamente 3 gli allestimenti in cui il nuovo SUV elettrico è proposto. Accanto alla versione base chiamata proprio così, troviamo le varianti M Sport e M Sport Pro. La dotazione è già particolarmente ricca sin dalla versione base ed include, tra le altre cose, cerchi in lega da 20 pollici, fari a LED, gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED, incluso assistente abbaglianti, azionamento automatico del portellone posteriore, BMW Digital Key Plus, BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X, Climatizzatore automatico a 2 zone con pompa di calore, Sedili anteriori regolabili elettricamente, Sedile posteriore frazionabile 40/20/40, pad per la ricarica wireless degli smartphone ed un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida come BMW Symbiotic Drive, Avviso di cambio corsia, assistente al mantenimento della corsia, avviso di collisione posteriore, cruise control e telecamera posteriore con vista panoramica.
Ovviamente non manca un nutrito elenco di accessori che permettono di personalizzare nei minimi dettagli il nuovo SUV elettrico. Ovviamente, il prezzo può salire in maniera importante. Curiosità, l’Highway assistant, un sistema avanzato di guida assistita con assistente al cambio di corsia in autostrada costa ben 1.100 euro ma è un abbonamento valido 4 anni.
PREZZI
Quanto costa la nuova BMW iX3 in Italia? Si parte da 69.900 euro.
- BMW iX3 50 xDrive: 69.900 euro
- BMW iX3 50 xDrive M Sport: 73.700 euro
- BMW iX3 50 xDrive M Sport Pro: 76.400 euro