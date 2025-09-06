Nuova BMW iX3: tutti i dettagli su allestimenti, dotazioni e prezzi

La nuova BMW iX3 ha appena fatto il suo debutto introducendo tantissime novità, non solo di design ma anche di tecnologie a partire dalla nuova piattaforma Neue Klasse. Il SUV elettrico può essere già ordinato in Italia ma i clienti dovranno aspettare ancora diverso tempo per poterlo mettere nel loro garage di casa. Infatti, le consegne sono previste per la prossima primavera, più o meno a partire da marzo 2026. Al momento è disponibile solamente la versione BMW iX3 50 xDrive e attraverso il configuratore possiamo scoprire molti più dettagli per quanto riguarda prezzi, allestimenti e dotazioni. Entriamo più nei dettagli.

MOTORE E AUTONOMIA

ALLESTIMENTI E DOTAZIONI

Prima ricordiamo che la nuova BMW iX3 2026 misura. Il powertrain della versione iX3 50 xDrive dispone di un doppio motore elettrico e questo significa che c’è la trazione integrale. La potenza di sistema arriva acon una coppia di 645 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria da 108,7 kWh in grado di consentire un’autonomia WLTP di 805 km. La nuova BMW iX3 accelerae raggiunge una. L’permette di rendere i rifornimenti di energia molto rapidi. In corrente continua è possibile infatti raggiungere una

Sono complessivamente 3 gliin cui il nuovo SUV elettrico è proposto. Accanto allachiamata proprio così, troviamo le. La dotazione è già particolarmente ricca sin dalla versione base ed include, tra le altre cose,, fari a LED, gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED, incluso assistente abbaglianti, azionamento automatico del portellone posteriore,con BMW Operating System X,con pompa di calore, Sedili anteriori regolabili elettricamente, Sedile posteriore frazionabile 40/20/40, pad per la ricarica wireless degli smartphone ed un completo pacchetto dicome BMW Symbiotic Drive, Avviso di cambio corsia, assistente al mantenimento della corsia, avviso di collisione posteriore, cruise control e telecamera posteriore con vista panoramica.

Ovviamente non manca un nutrito elenco di accessori che permettono di personalizzare nei minimi dettagli il nuovo SUV elettrico. Ovviamente, il prezzo può salire in maniera importante. Curiosità, l’Highway assistant, un sistema avanzato di guida assistita con assistente al cambio di corsia in autostrada costa ben 1.100 euro ma è un abbonamento valido 4 anni.

PREZZI

BMW iX3 50 xDrive: 69.900 euro

69.900 euro BMW iX3 50 xDrive M Sport: 73.700 euro

73.700 euro BMW iX3 50 xDrive M Sport Pro: 76.400 euro

Quanto costa la nuova BMW iX3 in Italia? Si parte da