BMW Motorrad Vision K18: la concept bike debutta a Villa d'Este

In occasione del prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, BMW Motorrad ha presentato la Vision K18, una concept bike all’insegna dell’esclusività e delle performance. Realizzata come un pezzo unico, si tratta di un progetto che punta a trasformare il viaggio a lunga distanza in un’esperienza dove l’emozione è centrale insieme alle prestazioni.

Ispirazione aeronautica

Il fulcro attorno al quale è stato sviluppato il concept è l’iconico motore a sei cilindri in linea da 1.800 cm3. La silhouette della moto, straordinariamente allungata, prende ispirazione dal design dei jet supersonici come il Concorde, conferendo alla moto un senso di dinamismo anche da ferma. Il linguaggio stilistico, denominato “The Heat of Speed", richiama l’architettura del motore: per questo sono presenti sei condotti di aspirazione, sei terminali di scarico e sei fari a LED.

Tecnologia e artigianalità

Sulla Vision K18 l’artigianalità si fonde con l’alta tecnologia attraverso l’uso die carbonio forgiato. Degni di nota i dettagli come i pannelli laterali senza giunture. Non mancano soluzioni tecnologiche d’avanguardia come lae il proiettore anteriore raffreddato attivamente.

Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad, ha dichiarato: