BMW Motorrad Vision K18: la concept bike debutta a Villa d'Este
Con una carenatura lunga e filante, la nuova moto BMW presentata a Villa d’Este interpreta il concetto di moto da viaggio all’insegna del dinamismo e della potenza, ponendo al centro il motore 6 cilindri in linea.
In occasione del prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, BMW Motorrad ha presentato la Vision K18, una concept bike all’insegna dell’esclusività e delle performance. Realizzata come un pezzo unico, si tratta di un progetto che punta a trasformare il viaggio a lunga distanza in un’esperienza dove l’emozione è centrale insieme alle prestazioni.
Ispirazione aeronautica
Il fulcro attorno al quale è stato sviluppato il concept è l’iconico motore a sei cilindri in linea da 1.800 cm3. La silhouette della moto, straordinariamente allungata, prende ispirazione dal design dei jet supersonici come il Concorde, conferendo alla moto un senso di dinamismo anche da ferma. Il linguaggio stilistico, denominato “The Heat of Speed", richiama l’architettura del motore: per questo sono presenti sei condotti di aspirazione, sei terminali di scarico e sei fari a LED.
Tecnologia e artigianalità
Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad, ha dichiarato:
Con la BMW Motorrad Vision K18 mostriamo come interpretiamo le prestazioni, il lusso e l’emozione in un modo nuovo. Per noi, il sei cilindri in linea è molto più di un semplice motore: è una dichiarazione d’intenti. La Vision K18 traduce questa potenza in una forma scultorea che rende percepibile il dinamismo e la velocità anche quando la moto è ferma. Questo concept incarna la nostra passione nel ridefinire continuamente i confini del design e delle prestazioni.