Mercedes Classe S GUARD restyling: motore V12 e blindatura VR10

Mercedes-Benz vanta una tradizione quasi centenaria nella produzione di veicoli blindati destinati a capi di Stato, CEO di aziende e famiglie reali. La nuova Classe S 680 GUARD incarna l’ultima evoluzione della dinastia, aggiornata con il recentissimo restyling che ha interessato il modello. L’intento è sempre quello di offrire la massima protezione su un veicolo di serie senza alterare la sua presenza su strada – solo un occhio molto attento vede le differenze con la versione normale – e senza rinunciare all’eleganza e al lusso degli interni.

Sicurezza ai massimi livelli

L’elemento più significativo del progetto è la certificazione VR10, lo standard di protezione civile più elevato al momento disponibile. La Classe S GUARD è l’unica berlina a offrire questo livello di protezione balistica come primo equipaggiamento (realizzata dalla Casa madre e non da aziende terze come allestimento aftermarket). La blindatura viene realizzata direttamente in fabbrica e copre sia le superfici vetrate che le parti della carrozzeria, che sono realizzate in alluminio per contenere la massa complessiva. Uno dei punti di forza del progetto è l’Integrated Protection System, sviluppato internamente da Mercedes-Benz, che ha previsto specifici test con dummy biofedeli per garantire la massima incolumità degli occupanti in scenari critici. Le caratteristiche del sistema di protezione rimangono riservate per motivi di sicurezza.

L’unica con il V12

Comfort senza compromessi

Un’altra peculiarità della nuovaè rappresentata dalla sua motorizzazione, cioè il maestoso. Attualmente, la versione blindata rappresentaall’interno della gamma Classe S restyling a utilizzare un motore V12, una caratteristica tecnica esclusiva che non è più accessibile per i clienti delle versioni standard. Inoltre, per la prima volta su una berlina della serie GUARD, il propulsore viene abbinato alla trazione integrale 4MATIC, garantendo la massima trazione per gestire il peso della blindatura.

Non tutti la possono acquistare

L’abitacolo si trasforma in un salotto extralusso protetto, che ricalca fedelmente quello della Classe S di serie. Anche la connettività è di ultima generazione: il sistemapermette di lavorare o partecipare a videoconferenze sui posti posteriori in totale sicurezza durante gli spostamenti. Tra le dotazioni specifiche ci sono anche, il sistema di emergenza per il ricircolo dell’aria e le porte servoassistite.

L’acquisto di una Classe S GUARD può avvenire solo dopo una serie di rigorosi controlli. Mercedes-Benz effettua degli accurati background check sui potenziali acquirenti, escludendo i Paesi sotto embargo e gli individui che non hanno i requisiti. Una volta approvato, il cliente – privato o istituzionale – può personalizzare la vettura in base alle proprie necessità, rendendo ogni vettura un pezzo unico di ingegneria al servizio della sicurezza.