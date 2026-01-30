La nuova Mercedes Classe S si trasforma e diventa un robotaxi di lusso

Il restyling della Mercedes Classe S ha fatto da poco il suo debutto. La nuova ammiraglia tedesca ha alzato ulteriormente l’asticella della tecnologia e del lusso e rappresenta il mezza ideale per chi vuole offrire servizi taxi premium. Anzi, anche per i servizi robotaxi di lusso. Già perché la casa automobilistica ha fatto sapere di aver accelerato lo sviluppo di un ecosistema di robotaxi scegliendo proprio la Classe S che offre lusso, sicurezza e tecnologia all’avanguardia.

TAXI DI LUSSO SENZA CONDUCENTE

Del resto, già al momento della presentazione della nuova ammiraglia, Mercedes aveva sottolineato che era già pronta per la guida autonoma di Livello 4 (qui spieghiamo i diversi livelli della guida autonoma). La nuova berlina, infatti, consente il cosiddetto “funzionamento fail-safe" , integrando ridondanze per sterzo, frenata, sistemi di calcolo e alimentazione elettrica e, grazie a MB.OS, rappresenta la piattaforma ideale per il lancio di un servizio di shuttle senza conducente in America, Asia, Europa e Medio Oriente.

Mercedes sta quindi promuovendo lo sviluppo del Livello 4 in diversi progetti in tutto il mondo, collaborando con partner importanti. Ad esempio, sta collaborando con NVIDA per creare un ecosistema di robotaxi insieme a Uber, basato sulla nuova Classe S. Più nello specifico, l’intesa prevede che NVIDIA implementerà la propria architettura NVIDIA DRIVE Hyperion e il software NVIDIA DRIVE AV L4 full-stack sull’ammiraglia tedesca. La piattaforma sarà ulteriormente potenziata dai modelli open AI NVIDIA Alpamayo, dagli strumenti di simulazione e dai dataset, al fine di portare un’autonomia orientata prioritariamente alla sicurezza.

Vale la pena poi di ricordare che Mercedes lo scorso anno aveva annunciato un ulteriore progetto in collaborazione con Momenta per sviluppare un robotaxi basato sempre sulla nuova Classe S. Si partirà da Abu Dhabi con i primi test che inizieranno nel corso di quest’anno.