Nuova Mercedes Classe S, il restyling sta arrivando: ancora più lusso e comfort

Per la Mercedes Classe S si sta avvicinando il momento di ricevere un restyling. Non si tratterà di un semplice facelift ma di un aggiornamento corposo che permetterà all’ammiraglia tedesca di fare un importante salto avanti. Infatti, oltre a novità di design, ci sarà più tecnologia per gli interni e novità di motore. Come riportano i colleghi inglesi di Auto Express che hanno avuto modo di provare un prototipo, oltre il 50% dei componenti della Classe S sono nuovi o sono stati riprogettati. Un dato che la dice lunga sul lavoro che ha svolto Mercedes sulla nuova Classe S.

IL RESTYLING STA ARRIVANDO

Pe quanto ancora camuffata, si capisce che la nuova Mercedes Classe S 2026 presenterà una frontale ridisegnato dove sarà presente una griglia di maggiori dimensioni. Nuovi anche i fari che presentano la firma luminosa a stella che Mercedes sta adottando sui modelli più recenti. Il tema a stella lo troveremo anche su nuovi gruppi ottici posteriori dell’ammiraglia tedesca. Come tutti i restyling non dovrebbero poi mancare nuovi cerchi e ulteriori colorazioni per la carrozzeria. All’interno dell’abitacolo ci sarà il classico lusso che si è soliti trovare sulla Classe S con rivestimenti di altissima qualità e una cura manicale del dettaglio. Lato tecnologia, la casa automobilistica introdurrà l’ultima generazione del sistema MBUX che può contare sul nuovo sistema operativo MB.OS.

Ovviamente, il focus di questo modello è il comfort. Proprio per tale motivo, la nuova Mercedes Classe S potrà contare su nuovi sospensioni pneumatiche Airmatic che saranno dotate di un sistema che gestisce in maniera intelligente lo smorzamento, grazie ai dati ricevuti attraverso il sistema Car-to-X. Non mancherà nemmeno un asse posteriore sterzante. Con il restyling sono in arrivo novità di motore. La nuova Mercedes Classe S 2026 potrà contare su unità benzina e diesel a 6 o 8 cilindri dotate della tecnologia Mild Hybrid. A quanto pare ci sarà anche un miglioramento delle prestazioni. In gamma non mancherà poi una versione ibrida Plug-in dotata di un’autonomia in elettrico di circa 100 km.

PRONTA AL DEBUTTO

La presentazione dovrebbe tenersi presto, tra poche settimane. A quel punto scopriremo tutti i dettagli del restyling della nuova Mercedes Classe S 2026, un modello che punta ad alzare ulteriormente l’asticella di lusso e comfort.