La nuova Volkswagen T-Roc R sta arrivando: 333 CV, Mild Hybrid e trazione integrale

Volkswagen T-Roc è una vera best seller per la casa automobilistica tedesca e la seconda generazione era stata lanciata alla fine di agosto 2025. Un modello totalmente nuovo, con un look rivisto, più tecnologia e diverse novità lato motore. Infatti, su questo modello Volkswagen farà debuttare nel corso del 2026 la sua nuova motorizzazione Full Hybrid. La gamma del nuovo crossover non è comunque ancora completa dato che all’appello manca ancora la Volkswagen T-Roc R, cioè la versione più sportiva. Modello anticipato alcuni mesi fa da un concept ancora camuffato e che adesso vediamo impegnato durante i classici test invernali che la casa automobilistica sta svolgendo nel Nord Europa. In questo periodo, infatti, molte case automobilistiche portano i loro modelli sulle strade innevate del Nord Europa per collaudarli in condizioni climatiche sfidanti.

IN ARRIVO LA NUOVA T-ROC R: ECCO COME SARÀ

Le nuove foto spia permettono quindi di farsi un’idea ancora più precisa del look della nuova Volkswagen T-Roc R. Il camuffamento è ridotto al minimo. Questa versione del crossover si riconoscerà per un look più sportiveggiante grazie alla presenza di alcuni elementi estetici dedicati. Inoltre, al posteriore vediamo la presenza di 4 terminali di scarico che sono la prova che si tratta della versione più potente del crossover e non una semplice variante R Line.

Non si vede invece l’abitacolo ma non è un problema. Gli interni saranno ovviamente quelli della nuova T-Roc che abbiamo imparato a conoscere con alcune personalizzazioni a rimarcare il DNA più sportivo del modello. Ad esempio, ci sarà una grafica dedicata per strumentazione digitale ed infotainment e non mancheranno sedili e volante sportivi.

MOTORE MILD HYBRID

Cosa troveremo sotto al cofano della nuova Volkswagen T-Roc R? A quanto pare, ci sarà il 4 cilindri turbo di 2 litri della Volkswagen Golf R da 333 CV. Unità che sarà abbinata ad un sistema Mild Hybrid per ridurre consumi ed emissioni. Un modo, dunque, per rendere il nuovo crossover conforme alle nuove e sempre più stringenti normative sulle emissioni. Il tutto sarà abbinato ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti oltre che alla trazione integrale. Lo sviluppo sta dunque andando avanti e nei prossimi mesi è probabile che ne sapremo di più. In passato, si parlava del debutto sulle strade europee nel 2027. Non rimane che attendere novità.