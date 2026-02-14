Nuova Volkswagen T-Roc R, le ultime foto spia mostrano ulteriori dettagli del crossover

La scorsa estate ha fatto il suo debutto ufficiale la nuova Volkswagen T-Roc che abbiamo già potuto vedere da vicino. La seconda generazione del crossover avrà il compito di continuare il successo della T-Roc che è una vera e propria best seller a livello europeo. La gamma, però, non è ancora completa e all’appello manca anche la più sportiva Volkswagen T-Roc R che dovrebbe essere svelata tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027. Abbiamo già visto un concept del crossover sportivo anche se ancora camuffato. Lo sviluppo comunque sta andando avanti e un nuovo prototipo è stato intercettato durante una sessione di test sulle strade innevate del Nord Europa.

LO SVILUPPO CONTINUA

La vettura protagonista delle foto spia presenta solo un leggero camuffamento. Arriva quindi la possibilità di vedere meglio le novità di design che caratterizzeranno la nuova Volkswagen T-Roc R. Il crossover potrà contare su di alcuni elementi estetici dedicati che contribuiranno a rendere il suo look più sportiveggiante, tra cui paraurti anteriori e posteriori dall’aspetto più aggressivo. Al posteriore possiamo anche notare la presenza di 4 terminali di scarico, 2 per lato. Di profilo, i cerchi in lega permettono di vedere un impianto frenante con pinze dei freni di colore blu. Con la nuova generazione, la T-Roc ha adottato la piattaforma MQB Evo. Anche la versione R poggerà su questa architettura.

L’abitacolo non di vede ma la struttura sarà quella della nuova T-Roc. Trattandosi della versione R, possiamo comunque immaginare alcune personalizzazioni per rimarcare il DNA più sportivo del modello. Già sappiamo che ci sarà una grafica dedicata per strumentazione digitale ed infotainment. Inoltre disporrà di sedili e volante sportivi.

MOTORE

Il cuore pulsante della nuova Volkswagen T-Roc 2027 dovrebbe essere il 4 cilindri turbo di 2 litri della Volkswagen Golf R da 333 CV. Si dice che l’unità sarà aggiornata con l’introduzione di un sistema Mild Hybrid per ridurre i consumi e permettere di renderla conforme al nuovo standard Euro 7. Il tutto sarà poi abbinato ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti oltre che alla trazione integrale. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.