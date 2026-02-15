Nuova Suzuki Across Plug-In, interni e bagagliaio del SUV

Da pochi giorni ha fatto il suo debutto la nuova Suzuki Across Plug-In. Come la precedente generazione, è sempre frutto della partnership con Toyota e quindi si basa sulla RAV4. Nel caso specifico, sulla nuova RAV4 che ha fatto il suo debutto da pochi mesi. Nuovo design e tante novità anche per gli interni che fanno un importante passo avanti: molto più moderni e con una migliore dotazione di tecnologia.

NUOVA SUZUKI ACROSS PLUG-IN: LA PLANCIA

Salendo a bordo, dietro al volante multifunzione a 3 razze troviamo il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici con grafica personalizzabile. Il conducente potrà scegliere quali funzioni e strumenti visualizzare in base alle proprie preferenze. Tra le impostazioni disponibili figurano la visualizzazione della navigazione e la modalità Eco, che mostra i grafici di consumo di carburante ed energia. Al centro della pancia, invece, è stato collocato il display del sistema infotainment vero e proprio da 12,9 pollici che consente il controllo di climatizzazione, audio e può essere personalizzato con widget utili. Sempre parlando di tecnologia, il SUV mette a disposizione un head-up display che proietta sul parabrezza, a una distanza virtuale di circa quattro-sei metri, informazioni come navigazione e velocità di marcia permettendo al conducente di consultarle senza distogliere lo sguardo dalla strada. Suzuki fa sapere che sono disponibili tre modalità di visualizzazione: Standard, Minimum e Full.

Non mancano nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone posizionato al centro della console. Inoltre, nell’abitacolo sono presenti cinque porte USB di tipo C. Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione e due portabicchieri. Sotto le bocchette centrali del climatizzatore troviamo alcuni pulsanti che permettono di selezionare le modalità di guida di cui dispone il nuovo SUV giapponese.

BAGAGLIAIO

Nuova Suzuki Across Plug-In dispone di un bagagliaio con una capacità di carico di 446 litri. La capacità di carico con gli schienali dei sedili posteriori reclinati non è stata comunicata.