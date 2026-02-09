Suzuki Across Plug-in si rinnova così: ecco tutte le novità del SUV

Debutta la nuova Suzuki Across Plug-in. Il SUV continua ad essere proposto sulla base della Toyota RAV4 che da pochi mesi è stata completamente rivista con l’arrivo della nuova generazione. Dunque, anche la Suzuki Across evolve grazie alle novità introdotte sulla RAV4.

ESTERNI ED INTERNI

Nuova Suzuki Across Plug-in misura 4.600 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.685 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 446 litri. Le forme sono quelle della RAV4 ma la nuova Across si differenzia essenzialmente per la parte frontale, ridisegnata rispetto al modello Toyota. Troviamo una nuova mascherina e un nuovo paraurti. Il fari, invece, sono quelli nuovi della RAV4 con firma luminosa a forma di C. La nuova Across Plug-In Hybrid è disponibile in tre nuovi colori oltre al già presente Nero: Bianco, Grigio e Verde.

Salendo a bordo, l’impostazione è quella del SUV Toyota, loghi Suzuki a parte. Troviamo quindi la strumentazione digitale da 12,3 pollici dietro al volante, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display del sistema infotainment da 12,9 pollici da cui è possibile gestire la maggior parte delle funzionalità del SUV. Si può avere anche un head-up display e non mancano nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone e 5 porte USB di tipo C.

MOTORE

Nuova Suzuki Across Plug-in è proposta con un powertrain composto da un motore 4 cilindri di 2,5 litri di cilindrata da 105 kW abbinato a due unità elettriche, la prima all’anteriore da 150 kW e la seconda al posteriore da 40 kW. Dunque, c’è anche la trazione integrale. Potenza massima di sistema 304 CV. Il tutto è abbinato ad una trasmissione E-CVT. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e velocità massima di 180 km/h. Il sistema Plug-in è poi alimentato da una batteria con una capacità di 22,7 kWh. L’autonomia in elettrico non è stata dichiarata ma si dovrebbe aggirare attorno ai 100 km visto che Toyota dichiarava questa percorrenza.

Il SUV è poi proposto con un ampio pacchetto di sistemi ADAS che permettono di disporre di un sistema di assistenza alla guida di Livello 2.

PREZZI

I prezzi del nuovo modello ancora non sono stati comunicati. Ricordiamo che l’attuale modello parte da 55.400 euro.