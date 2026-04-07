Suzuki organizza un 'porte aperte' con test ride sabato 18 aprile

Il suzukista ama…viaggiare, divertirsi, l’avventura ed è incontentabile. Questi i quattro claim che accompagnano il prossimo appuntamento di porte aperte. L’iniziativa è in programma sabato 18 aprile con le concessionarie Suzuki che aprono le porte per una giornata dedicata agli appassionati delle due ruote. L’evento, pensato per celebrare l’inizio della stagione motociclistica, ruota attorno alla domanda “E tu, che tipo di Suzukista sei?”. Al centro dell’evento ci sono quattro modelli della gamma attuale, ciascuno rappresentativo di un diverso stile di guida. Chi si presenterà in concessionaria potrà effettuare un test ride (prenotato precedentemente sul sito ufficiale Suzuki) e, per chi sottoscriverà un contratto nella stessa giornata, è previsto un omaggio firmato Suzuki.

V-Strom 800DE, per chi ama l’avventura

La Suzuki V-Strom 800DE è la scelta per chi cerca una compagna di viaggio capace di muoversi su qualsiasi fondo. Il motore bicilindrico parallelo da 776 cc con distribuzione DOHC eroga 83,4 CV con una curva di coppia generosa fin dai bassi regimi. Sul fronte elettronico spicca la modalità G (Gravel), pensata per il fuoristrada e in grado di gestire diversi livelli di slittamento della ruota posteriore in accelerazione, mentre l’ABS dispone di una modalità dedicata all’off-road e può essere escluso sull’asse posteriore. In dotazione anche il quick shift bidirezionale, il display TFT LCD a colori da 5”, il parabrezza regolabile su tre posizioni e un serbatoio da 20 litri.

GSX-8TT, per chi non si accontenta

La GSX-8TT è la moto Suzuki che reinterpreta il design delle street racer degli anni Settanta e Ottanta. Lo fa con un cupolino “bikini” e un sotto-spoiler esclusivo che richiamano le moto da corsa d’epoca. Il motore è lo stesso bicilindrico parallelo da 776 cc della V-Strom, ma con albero a manovella sfasato a 270° che restituisce 83 CV e 78 Nm di coppia a 6.800 giri/min. La dotazione elettronica comprende il Suzuki Intelligent Ride System, il cambio rapido bidirezionale, il controllo di trazione multi-livello e il display TFT da 5".

DR-Z4S, per chi vive la moto come divertimento puro

Erede della leggendaria DR-Z, la DR-Z4S è una dual sport moderna con un peso in ordine di marcia di soli 151 kg. Il monocilindrico da 398 cc raffreddato a liquido con distribuzione DOHC eroga 38 CV e 37 Nm di coppia, con una risposta fluida e prevedibile su ogni tipo di fondo. Le sospensioni KYB regolabili ad ampia escursione, i cerchi a raggi da 21"/18" e una generosa altezza da terra garantiscono agilità anche nei tratti più tecnici. L’elettronica include le modalità del Suzuki Intelligent Ride System, controllo di trazione con modalità Gravel e ABS disinseribile.

GSX-S1000GX, per chi vuole tutto

La GSX-S1000GX è la proposta di Suzuki per chi non vuole scegliere tra sportività e comfort di viaggio. Il quattro cilindri in linea da 999 cc eroga 152 CV e 106 Nm di coppia, abbinato alle sospensioni elettroniche SAES, al cruise control intelligente e al controllo di trazione multi-modalità. Il display TFT da 6,5" con connettività per lo smartphone completa una dotazione pensata per lunghi trasferimenti senza rinunciare al piacere di guida.