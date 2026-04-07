Cambio gomme: perché è fondamentale tornare alle estive con l’arrivo della bella stagione

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, per milioni di automobilisti italiani scatta un appuntamento tanto importante quanto spesso sottovalutato: il cambio degli pneumatici. Dal 15 aprile al 15 maggio, infatti, è previsto il periodo entro cui chi monta gomme invernali deve provvedere alla sostituzione con pneumatici estivi, salvo specifiche eccezioni legate al codice di velocità.

Non si tratta solamente di un obbligo normativo, ma di una misura fondamentale per l’efficienza del veicolo e per il risparmio economico nel lungo periodo.

Pneumatici estivi vs invernali: differenze e prestazioni

Gli pneumatici non sono tutti uguali, e la loro progettazione è strettamente legata alle condizioni climatiche in cui vengono utilizzati.

Le gomme invernali sono realizzate con mescole più morbide, progettate per mantenere il giusto grip anche a basse temperature e consentire una migliore aderenza su fondi impervi. Tuttavia, quando le temperature salgono, questa stessa caratteristica diventa uno svantaggio: la gomma tende a usurarsi più rapidamente e a perdere efficienza.

Al contrario, gli pneumatici estivi sono progettati per offrire prestazioni ottimali con temperature climatiche – e di conseguenza del manto stradale – maggiori. La loro mescola più rigida garantisce minore cedevolezza dell’auto con temperatore elevate e soprattutto minore resistenza al rotolamento, con conseguente riduzione dei consumi.

Utilizzare pneumatici adeguati alla stagione significa quindi migliorare la sicurezza e le prestazioni complessive del veicolo.

Le eccezioni: quando non è obbligatorio cambiare

Non tutti gli automobilisti sono obbligati a effettuare il cambio gomme. Esistono due principali eccezioni:

1. Pneumatici invernali con codice di velocità conforme

Se le gomme invernali montate hanno un codice di velocità pari o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione, è possibile continuare a utilizzarle anche durante la stagione estiva. Tuttavia, questa scelta è generalmente sconsigliata: l’usura maggiore della gomma e le prestazioni inferiori alle alte temperature rendono questa soluzione meno sicura ed economicamente meno conveniente.

2. Pneumatici quattro stagioni

Gli pneumatici “all season” rappresentano un compromesso tra estivi e invernali. Possono essere utilizzati tutto l’anno purché riportino la marcatura M+S (Mud and Snow) e rispettino il codice di velocità previsto dal libretto. Sono particolarmente indicati per chi percorre pochi chilometri o vive in zone con clima mite, ma non offrono le stesse prestazioni specifiche dei pneumatici stagionali nelle condizioni più estreme.

Il ruolo del gommista: perché il fai da te non è un’opzione

Il cambio gomme è anche un momento ideale per effettuare un controllo approfondito dello stato degli pneumatici. In particolare, è importante verificare:

La pressione di gonfiaggio, che influisce su consumi, stabilità e usura

Il battistrada, che deve essere superiore al limite legale di 1,6 mm (anche se è consigliato non scendere sotto i 3 mm)

Eventuali danni o deformazioni, come tagli, bolle o usura irregolare

In Italia, il cambio gomme deve essere effettuato esclusivamente da un professionista qualificato. Rivolgersi a un gommista specializzato non è solo una scelta consigliata, ma un obbligo di legge.

Un professionista è in grado di:

montare correttamente gli pneumatici

bilanciare le ruote

verificare l’allineamento

consigliare la soluzione più adatta alle proprie esigenze

Una manutenzione accurata contribuisce a prolungare la vita degli pneumatici e a garantire condizioni di guida ottimali, e il “fai da te”, oltre a essere vietato, può comportare seri rischi per la sicurezza.

Sanzioni: cosa rischia chi non rispetta le regole

Chi non effettua il cambio gomme entro i termini previsti, utilizzando pneumatici con codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione, può incorrere in sanzioni specifiche:

Multa fino a 1.734 euro

Decurtazione dei punti dalla patente

Revisione obbligatoria del veicolo

Possibile fermo amministrativo

Si tratta quindi di un obbligo da non prendere alla leggera, sia per evitare conseguenze legali sia per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Il punto di vista degli esperti

Secondo Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma: “Molti automobilisti non effettuano il cambio gomme o lo effettuano fuori dai tempi previsti. Questa operazione è estremamente importante per viaggiare sicuri, ottimizzando le prestazioni dei propri pneumatici e del veicolo. L’utilizzo di pneumatici estivi nella stagione calda, infatti, migliora sensibilmente gli spazi di frenata, la tenuta di strada, il comfort di guida e la sicurezza complessiva su strada”.