Suzuki GSX-S1000GX, arrivano le nuove versioni Plus e Top

Suzuki presenta due nuove versioni pensate per trasformare i viaggi in un’esperienza di guida totale, dove comfort, funzionalità e cura dei dettagli si uniscono in armonia. Protagoniste sono le Crossover GSX-S1000GX Plus e GSX-S1000GX Top, che rispondono a esigenze di un pubblico sempre più attento e improntato alla versatilità, oltre che alla qualità dell’equipaggiamento.

GSX-S1000GX

Questa Crossover Suzuki, proposta nelle due declinazioni Plus e Top, combina le qualità di una Sport Tourer con quelle di una Adventure Tourer, offrendo un livello molto alto di entrambi i mondi. Una moto che riesce ad esprimere insieme prestazioni e telaio di una vera superbike con una posizione comoda anche per i lunghi viaggi, così da essere pratica e molto versatile.

Il motore adottato è il celebre quattro cilindri in linea da 999 cc con una potenza di 152 CV e 106 Nm di coppia, che offre prestazioni di livello. Elementi come il telaio in alluminio e le sospensioni elettroniche di serie garantiscono armonia tra la dinamica più pepata e il comfort, mentre il pacchetto Suzuki Intelligent Ride System include, tra gli altri, il sistema “aprisereno" con un controllo di trazione su 7 livelli o disattivabile, smart cruise control, quick-shifter bidirezionale e ABS con funzioni avanzate per una guida sicura al centro dell’esperienza.

La posizione di guida eretta e comoda, insieme al parabrezza regolabile e alla capiente capacità di carico disponibile come optional, fanno della GSX-S1000GX la scelta perfetta sia per spostamenti quotidiani che per viaggi più lunghi.

GSX-S1000GX PLUS

La nuova GSX-S1000GX Plus è pensata per i motociclisti che desiderano una sport-tourer dinamica, capace di affrontare con disinvoltura anche i viaggi più lunghi. Per il 2026 si arricchisce di borse laterali con finiture in tinta, che esaltano l’estetica e aumentano la praticità senza rinunciare allo stile.

GSX-S1000GX TOP

Pensata per chi vive il turismo senza compromessi, Suzuki GSX-S1000GX Top rappresenta la versione che combina performance, comfort e accessori di livello superiore.

La ricca dotazione comprende:

Borse laterali con finiture in tinta

Sella comfort

Scarico Akrapovic S-S10SO19-HAPT

Cavalletto centrale

Una configurazione studiata per offrire il massimo in termini di piacere di guida, praticità e stile, anche nei viaggi più impegnativi.

PREZZI

Le due declinazioni della Suzuki GSX-S1000GX Plus e Top vengono vendute al pubblico rispettivamente al prezzo di €15.790 e €17.490. Le due versioni della crossover giapponese saranno disponibili presso i concessionari Suzuki a partire dal mese di marzo.