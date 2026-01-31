Novità Suzuki 2026, i nuovi modelli in arrivo

Il 2025 di Suzuki è stato segnato dalla presentazione della nuova e Vitara, un B-SUV elettrico frutto di un progetto congiunto per Toyota. Nel 2026, la casa automobilistica giapponese porterà sul mercato italiano proprio questo modello, dato che la nuova e Vitara elettrica arriverà nelle concessionarie in primavera. Vediamo quindi le novità per il 2026 che stanno arrivando in casa Suzuki, almeno di quelle di cui ci sono notizie.

SUZUKI E VITARA

Già ordinabile, il nuovo B-SUV elettrico tra qualche mese arriverà sulle strade italiane. Suzuki e Vitara deriva dal concept concept EVX e misura 4.275 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.700 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 244 litri che salgono a 310 litri facendo scorrere i sedili posteriori in avanti. Per il momento, sul mercato italiano questo modello è proposto nella sola versione dual motor, con doppio motore e la trazione integrale. Va detto, infatti, che al momento della presentazione, questo modello poteva contare su 3 versioni distinte di cui due con un singolo motore elettrico.

Tornando alla versione per il mercato italiano, adotta un powertrain composto da un motore da 174 CV posto sull’asse anteriore e da un motore da 65 CV su quello posteriore. C’è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 184 CV. Il tutto è alimentato da una batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 61 kWh che permette un’autonomia di 396 – 412 km secondo il ciclo WLTP, 525 km in città. Salendo a bordo, sulla plancia è collocato un ampio pannello al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment. I prezzi? Unico allestimento praticamente full optional con un listino che attacca a 38.900 euro. Non è chiaro se più avanti arriveranno altre versioni ad ampliare la gamma della nuova e Vitara.

SUZUKI ACROSS

La Suzuki Across attuale è basata sulla Toyota RAV4. Tra le due case giapponesi, la collaborazione va avanti da tempo. Di recente, però, la casa automobilistica ha presentato una nuova Across che non ha nulla a che fare con il modello Toyota ed è basata sulla Maruti Suzuki Victoris, un modello più piccolo e pensato per il mercato globale dato che sarà reso disponibile in 100 Paesi in tutto il mondo. Del nuovo modello sappiamo che dispone di una motorizzazione Mild Hybrid di 1,5 litri da poco più di 100 CV. La vedremo arrivare in Italia? Ancora non lo sappiamo e maggiori novità sono attese nel corso dell’anno.