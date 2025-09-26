Nuova Suzuki e Vitara debutta in Italia, ecco quanto costa: prezzi da 27.900 euro con incentivi

La nuova Suzuki e Vitara debutta sul mercato italiano al Salone Auto Torino con la versione speciale e Vitara ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e che può essere già ordinata. Il B-SUV elettrico era stato presentato alla fine dello scorso anno come un progetto congiunto con Toyota. Adesso, questa vettura si appresta ad arrivare sulle strade del nostro Paese con una versione speciale che offre il meglio della nuovissima e Vitara.

DIMENSIONI E INTERNI

Ricordiamo che Suzuki e Vitara misura 4.275 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.700 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 244 litri che salgono a 310 litri facendo scorrere i sedili posteriori in avanti. Per quanto riguarda, invece, gli interni della nuova Suzuki e Vitara, sulla plancia è collocato un ampio pannello al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment. Con l’arrivo di e Vitara ICHI, il sistema Suzuki Connect si arricchisce di nuove funzionalità dedicate alla mobilità elettrica. Oltre alle funzioni già disponibili, arrivano le EV functions: informazioni e notifiche sullo stato di carica, impostazioni di ricarica programmata, pre-condizionamento della batteria e migliorate le funzioni a distanza, con la possibilità di attivare il climatizzatore, e pre-riscaldare volante e sedili.

È inoltre possibile personalizzare il display con immagini (Wallpaper) e pianificare percorsi con la nuova funzione di Hybrid navigation che permette di integrare le informazioni web (meteo, disponibilità real-time delle colonnine ricarica e parcheggi in zona) con il navigatore di bordo.

MOTORE E AUTONOMIA

PREZZI

Nuova Suzuki e Vitara ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e adotta un powertrain composto da une da un. C’è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a. Ad alimentare il tutto c’è unache permette un’autonomia di 396 – 412 km secondo il ciclo WLTP, 525 km in città. La trazione integrale può sfruttare il sistemaper offrire la massima sicurezza alla guida anche su terreni accidentati.

Quanto costa la nuova Suzuki e Vitara ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e? Si parte dama con isarà sarà possibile portare a casa il nuovo B-SUV elettrico a. Si potrà ordinare con carrozzeria bicolore con tetto nero, a scelta tra le 5 disponibili. Gli ordini sono già aperti.