Mobilize Duo by TheArsenale, una serie speciale in edizione limitata

Mobilize ha tolto i veli sulla nuova serie speciale Mobilize Duo by TheArsenale che sarà esposta nel concept store di TheArsenale al Fairmont Monte Carlo fino al 15 ottobre e all’interno di EICMA 2025, a Milano, fino al 9 novembre.

SERIE LIMITATA

Questa speciale versione del quadriciclo elettrico si distingue per sticker “Duo by TheArsenale” in due colori a scelta: Intergalactic Blue e Flash Yellow Neon. Adesivi che vengono applicati alla carrozzeria e ai copricerchi. Inoltre, nel kit di personalizzazione del valore di 2.500 euro è incluso un esclusivo pack di accessori moda. Complessivamente, saranno offerti da TheArsenale solo 50 kit che permettono di personalizzare il quadriciclo elettrico. Ogni Mobilize Duo sarà consegnata con certificato di autenticità e numerazione specifica. Il kit è già disponibile sul sito di TheArsenale.

MOBILIZE DUO, DUE VERSIONI

Ricordiamo che il Mobilize Duo può essere considerato l’erede della Renault Twizy. Il quadriciclo elettrico è guidabile dai 14 anni (versione da 45 km/h, con patente AM) o dai 16 anni (versione da 80 km/h, con patente B1/B). Più nel dettaglio, Duo 45 Neo può essere guidato già a 14 anni con patente AM. Le specifiche parlano di un motore da 6 kW (8 CV) e di una velocità massima di 45 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 10,3 kWh che permette una percorrenza di 161 km. C’è poi Duo 80 Evo che può essere condotto dai 16 anni se in possesso della patente B1 e dai 18 anni con patente B. La scheda tecnica prevede un motore da 7 kW (10 CV) per una velocità massima di 80 km/h. La batteria presenta una capacità sempre da 10,3 kWh, quanto basta per percorrere 160 km con un pieno di energia.

PREZZI

Duo 45 Neo è disponibile all’acquisto da 9.990 euro, mentre Duo 80 Evo da 12.500 euro.

