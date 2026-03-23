Microcar elettriche: Microlino si allea con BEN e punta su Torino

Il mercato delle microcar in Italia ha chiuso il 2025 in negativo. Il calo è stato del 14,6%. Certamente non il momento migliore per questo settore. Per questo appare ancora più significativa la partnership appena annunciata tra tre protagonisti europei del settore.

Micro Mobility Systems AG (MMS), Automotive Micro Factory Italy (AMFI) e CEiiA hanno firmato un memorandum per avviare una collaborazione strategica nel campo della micro-mobilità elettrica. Al centro dell’accordo ci sono due microcar complementari. Si tratta di Microlino, pensata per il mercato consumer, e BEN, sviluppata per le applicazioni business.

Cosa prevede l’accordo

Il memorandum stabilisce una collaborazione su più fronti, dalla condivisione delle tecnologie (powertrain, elettronica e sistemi digitali) allo sviluppo congiunto di nuovi prodotti, passando per la razionalizzazione della fornitura e le iniziative comuni per accedere ai finanziamenti europei. La partnership getta inoltre le basi per l’industrializzazione di BEN presso lo stabilimento AMFI di Torino, che rafforza così il suo ruolo di hub europeo per la produzione di micro-veicoli elettrici.

Sul fronte della sostenibilità, l’accordo integra la tecnologia AYR di CEiiA (vincitrice del premio New European Bauhaus nel 2021 e parte della rete Impact on Climate di Google) che consente di misurare e monetizzare le emissioni di CO2 evitate nella mobilità sostenibile.

Oliver Ouboter, COO di Micro Mobility Systems, definisce l’accordo come “una naturale evoluzione della nostra visione: rendere le città più pulite, intelligenti e vivibili – una microcar alla volta.” Michelangelo Liguori, General Manager di AMFI, sottolinea come Torino abbia ora “il talento, le infrastrutture e le partnership per guidare questa trasformazione.”

Chi sono Microlino e BEN

Microlino è l’iconica microcar elettrica svizzera ispirata alle bubble car degli anni Cinquanta. Prodotta nello stabilimento AMFI di Torino è un veicolo L7e che si è affermata soprattutto in Germania, Svizzera, Francia e Belgio.

BEN (BE Neutral) è invece una microcar modulare sviluppata da CEiiA, centro di ingegneria e sviluppo prodotto portoghese con sede a Matosinhos. È pensata per servizi condivisi, logistica urbana e consegne dell’ultimo miglio, e integra la piattaforma digitale SPIRIT per la gestione delle flotte e monitorare le emissioni di CO2. Ha ottenuto la certificazione di omologazione europea e l’avvio della produzione è previsto per il 2026, con un prezzo di ingresso a partire da 8.000 euro.