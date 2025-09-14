Linktour Automotive al Salone di Monaco: nuove soluzioni per la mobilità urbana

Con il debutto ufficiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco, Linktour Automotive entra nel mercato europeo. Lo fa con due nuovi modelli della serie Alumi, i L6e e L7e, veicoli elettrici leggeri e intelligenti pensati per l’uso urbano, in un mercato in cui questo tipo di veicoli è oggi in forte crescita. L’obiettivo di Linktour Automotive è quello di ridefinire l’esperienza quotidiana della mobilità urbana con soluzioni compatte, personalizzabili e tecnologicamente evolute con uno stile all’avanguardia.

Linktour Alumi L6e e L7e

I primi due veicoli della serie Alumi con cui Linktour fa il suo ingresso in Europa si chiamanoe condividono filosofia progettuale e design, ma si rivolgono a pubblici differenti. Il L6e è ideale comeo come primo veicolo per i più giovani. Il L7e, invece, si rivolge a chi cerca unper gli spostamenti quotidiani.

Il nome Alumi, invece, racchiude la visione di Linktour e si ispira a tre concetti chiave: l’alluminio, scelto come materiale leggero e resistente; la luce, simbolo di innovazione e futuro; e l’amicizia, intesa come legame tra tecnologia e persone.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Entrambi i modelli sono costruiti con una, una scelta tecnica che ha permesso di ridurre il peso del veicolo del 45%, aumentando l’efficienza e migliorando l’autonomia. La struttura alleggerita si traduce anche in un’esperienza di guida più fluida, soprattutto in. A questa si aggiunge la tecnologia Cell to Body, adottata per la prima volta su un. Questo sistema integra direttamente la batteria nella struttura portante, abbassando il baricentro e migliorando la sicurezza e la stabilità su strada.

Le prestazioni sono pensate per un utilizzo urbano, ma senza rinunciare alla dinamicità. Il modello L6e offre una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 120 km. Il più potente L7e, invece, raggiunge i 90 km/h, accelera da 0 a 50 km/h in 5.5 secondi e promette un’autonomia fino a 180 km nel ciclo WMTC. Entrambe le versioni propongono due modalità di guida, Eco per massimizzare l’efficienza e Sport per una guida più reattiva. Il telaio, progettato con attenzione, include sistemi elettronici di assistenza alla frenata e alla stabilità come ABS, EBD, BA ed EPS.

Interni e dotazione tecnologica

Le dimensioni compatte, appena, rendono questi veicoli perfetti per muoversi nel traffico cittadino e parcheggiare anche negli spazi più stretti. Nonostante la compattezza, lo spazio interno è stato ottimizzato grazie a un passo generoso di 1.800 mm, tra i più lunghi nella sua categoria. Il risultato è una cabina confortevole, costruita con, priva di pelle animale e arricchita da sedili sportivi regolabili in quattro direzioni. Il bagagliaio da 320 litri e i numerosi vani portaoggetti dimostrano una progettazione orientata alla funzionalità quotidiana.

L’esperienza a bordo punta tutto sull’intelligenza e sulla semplicità con il sistema di infotainment che include un display touchscreen da 10.25” abbinato a uno schermo digitale da 5”, con supporto alle principali piattaforme di connessione come Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. I comandi vocali consentono un’interazione senza mani, aumentando la sicurezza alla guida. Grazie all’app dedicata è possibile gestire numerose funzioni da remoto, come il pre-riscaldamento o la climatizzazione del veicolo, il controllo della carica, la localizzazione e l’apertura delle portiere.



Un’altra caratteristica distintiva della gamma è l’Art Window. Si tratta di unache consente diin modo dinamico e creativo. Con questa funzione, ogni auto può diventare uno spazio di espressione personale o anche uno strumento di comunicazione commerciale. Basta un tocco per modificare il colore della grafica, mostrare un disegno, un logo aziendale o un messaggio specifico. Dal punto di vista industriale, Linktour Automotive può contare su un’infrastruttura solida e integrata grazie all’appartenenza al. La strategia di espansione prevede un ingresso progressivo nei mercati europei con una rete di assistenza pensata per garantire disponibilità di ricambi, manutenzione e servizi dedicati alla batteria. Un’attenzione specifica sarà dedicata al supporto locale, elemento decisivo per costruire la fiducia con i primi acquirenti e gli operatori del settore.