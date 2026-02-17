Microlino Tributo Porsche 917K Le Mans, una speciale one-off per la 777 Collection

Microlino Tributo Porsche 917K Le Mans è un particolarissimo esemplare unico del quadriciclo elettrico (qui la nostra prova) che si caratterizza per una livrea che richiama la Porsche 917K numero 20, resa celebre da Steve McQueen nel film “Le Mans" del 1970. Il progetto è frutto di un’idea di Sara Levy, proprietaria di questa microcar e figlia del pilota e presidente Salone Auto Torino Andrea Levy, e sorella della pilota Federica Levy.

UNA LIVREA SPECIALE

Il quadriciclo adotta una livrea che riprende i colori dello sponsor Gulf, con un accostamento cromatico tra azzurro e arancione. Stando a quanto raccontato al momento della presentazione, per la realizzazione di questo esemplare unico ci sono voluti 4 mesi di lavorazioni: dalla verniciatura realizzata con mascherature manuali e triplo strato di trasparente, fino agli interni completamente rivestiti da La Selleria Tota.

Per quanto riguarda proprio l’abitacolo della Microlino Tributo Porsche 917K Le Mans, per il rivestimento degli interni è stata utilizzata l’alcantara, nei colori azzurro, arancione e nero, con lavorazioni di trapuntatura sui pannelli centrali del sedile. Inoltre, pannelli e volante sono stati rivestiti con cuciture estetiche fatte a mano. Per questa esclusiva one-off, è stata realizzata da Sparco anche una linea di abbigliamento e prodotti lifestyle che riprendono fedelmente i colori della livrea del marchio Gulf.

MOTORE

L’esclusiva Microlino Tributo Porsche 917K Le Mans è lunga 2,5 metri, offre un ampio bagagliaio di 230 litri, per un peso in ordine di marcia di 496 kg. Il motore è in grado di erogare una potenza massima di 12,4 kW. Velocità massima di 90 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi. Guidabile già dai 16 anni con patente B1, ha un’autonomia di circa 200 km e si ricarica completamente in 4 ore attraverso una presa domestica. Questo modello entrerà a far parte della 777 Collection di Andrea Levy.