Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di Como

Da quasi un secolo (la prima edizione è del 1929) ogni anno (anche grazie al contributo del Gruppo BMW) si tiene il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Una manifestazione che premia l’auto con la carrozzeria considerata più bella. L’edizione di quest’anno si terrà dal 15 al 17 maggio sulle rive del Lago di Como. BMW Group Classic organizzerà la manifestazione in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este. Una collaborazione che conferma un format che negli anni ha reso questo appuntamento uno dei più attesi nel calendario del collezionismo automobilistico internazionale.

Le sei classi di concorso

Le auto in gara saranno circa cinquanta. Si sfideranno per conquistare il Trofeo BMW Group, assegnato da una giuria di alto livello che designerà il vincitore assoluto della manifestazione. Il Comitato di Selezione ha già definito le sei classi di concorso, e le iscrizioni dei veicoli sono ancora aperte sul sito ufficiale dell’evento.

Le classi riflettono orientamenti precisi. La prima celebra lo stile esuberante degli anni Cinquanta con “Viva Villa d’Este: Extravagant 1950s Style”, mentre la seconda, “Selling Sunshine”, raccoglie le vetture scoperte di quel periodo. La terza classe è dedicata alle leggende dell’endurance firmate Enzo Ferrari, e la quarta rappresenta una delle tendenze più discusse nel collezionismo contemporaneo. Si chiama “Every Scratch Tells a Story: Ageing Gracefully Without Restoration” e raccoglie auto conservate nella loro patina originale, senza restauro. Le ultime due classi guardano rispettivamente alle GT degli anni Sessanta, dall’atmosfera della Carnaby Street all’Autostrada, e all’avvento della supercar moderna con “The Pace Race: The Supercar Comes of Age”.

L’edizione 2026

Quella di quest’anno è un’edizione particolare per BMW. Ricorrono infatti diversi anniversari. La BMW 328, iconica sportiva degli anni Trenta, compie novant’anni. La Serie 02 raggiunge i sessant’anni, la Serie 6 i cinquanta e la M3 i quaranta. Le celebrazioni si svolgeranno principalmente nel parco di Villa Erba, che ospiterà anche i Public Days aperti al grande pubblico.

Domenica 17 maggio Villa Erba diventa il cuore della giornata aperta a tutti. Il “Public Day – Il Festival” offrirà la parata delle vetture in concorso e un programma pensato per un pubblico trasversale. Sempre qui si terrà la quinta edizione consecutiva di “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht Lake Como”, l’evento informale che raccoglie automobili di ogni marca provenienti da club e community europee, fedele al motto “Casually celebrating cars”. Chi vuole iscrivere la propria vettura ha tempo fino al 2 marzo. Al vincitore del Trofeo BMW Group verrà consegnato un esemplare dell’1815 Chronograph in oro bianco 18 carati, con quadrante in oro rosso massiccio e stemma del concorso inciso a mano sul fondello.

Broad Arrow Auctions (tra le più importanti case d’aste per le auto da collezione) torna dopo il debutto europeo del 2025 con un’asta distribuita su due giornate, il 16 e il 17 maggio, presso Villa Erba. A guidare la selezione troviamo una Ferrari F40 del 1990, un esemplare di assoluto rilievo grazie alla certificazione Ferrari Classiche e alla ricercatissima specifica “non-cat, non-adjust”. Per questa Ferrari gli esperti stimano un prezzo tra 2,3 e 2,5 milioni di euro.

C’è poi una Bugatti Type 43 Roadster del 1929. Si tratta di un pezzo unico. È infatti una one-off Eugène Matthys che porta la valutazione tra 2,5 e 3,5 milioni di euro. Ci saranno poi due Honda NSX, una NSX-R del 2003 (con stima tra 700.000€ e 800.000€) e una NSX Type S del 1999 in Monte Carlo Blue Pearl (stimata tra 200.000€ e 250.000€).