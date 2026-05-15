Distrutta due volte, oggi ha 500.000 km: il miracolo di questa Murciélago

Esistono Lamborghini che vivono un’esistenza da collezionismo puro, custodite in garage climatizzati e protette da teli di seta, con il contachilometri che avanza di poche centinaia di metri l’anno solo per sgranchire la meccanica. E poi c’è lei. La SG54 LAM, una Murciélago che non è solo una supercar, ma una leggenda che riscrive completamente il concetto di affidabilità e utilizzo per una vettura di Sant’Agata Bolognese. E a distanza di sei mesi dall’ultimo avvistamento, l’auto è tornata a far parlare di sé tagliando un traguardo che ha dell’incredibile: oltre 308.000 miglia, ovvero quasi mezzo milione di chilometri.

Una scommessa nata per necessità

La storia di questo esemplare del 2004 è l’esatto opposto dello stereotipo che accompagna le auto di lusso. Tutto ebbe inizio 21 anni fa, quando Simon George decise di acquistare una Murciélago… quasi nuova. C’era però un problema. Simon non poteva davvero permettersela. Così, per rendere l’investimento sostenibile, decise di “mettere l’auto al lavoro", trasformandola in una vettura per track day.

Per anni, migliaia di clienti hanno pagato per sedersi al volante e spingere il V12 tra i cordoli, affiancati da un istruttore. Finito il periodo intensivo in pista, Simon ha continuato a usarla come auto quotidiana, accumulando chilometri a un ritmo frenetico, del tutto folle per una sportiva italiana a dodici cilindri.

Sopravvissuta a “quasi" due addii

Nonostante la sua tempra chilometrica, la SG54 LAM ha rischiato oltretutto di sparire per sempre in due occasioni “drammatiche". Parliamo di due incidenti. Il primo, avvenne proprio in pista, quando un pilota perse il controllo finendo contro un albero. L’impatto fu devastante. Telaio deformato, parte anteriore distrutta e portiere che non si chiudevano più. Molti avrebbero dichiarato il “fine corsa", ma Simon decise di investire somme ingenti per ricostruirla da zero.

La sfortuna, però, tornò a bussare qualche anno dopo su una strada pubblica. Un camion perse una scala proprio davanti alla Lamborghini: l’impatto fu inevitabile. Oltre ai danni strutturali e al sottoscocca distrutto, arrivò la notizia peggiore: il V12 era stato compromesso. Il preventivo per la sostituzione superò le 86.000 sterline (circa 100.000 euro). Eppure, anche questa volta, la Murciélago ne è uscita vittoriosa.

La meccanica della SG54 LAM oggi

In un recente video pubblicato dal canale Supercar Driver, la Murciélago si mostra in tutta la sua gloria con i suoi 495.000 chilometri e il secondo motore sotto il cofano. Chi l’ha guidata di recente, dice che ne sia rimasto sbalordito. Nonostante l’usura teorica, l’auto si comporta quasi come se fosse uscita ieri dalla fabbrica. La fluidità della frizione e la facilità di guida contrastano con la reputazione di “bestia intimidatoria" che la Murciélago si porta dietro da vent’anni. Oggi, questa vettura è diventata una vera celebrità automobilistica, nota più con la sua targa, SG54 LAM, che con il nome del modello.