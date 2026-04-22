Lamborghini pronta a incornare Ferrari: pizzicata la nuova Revuelto SV

Lamborghini vuole aprire un nuovo capitolo nelle supersportive con il top di gamma Revuelto. Sin dalla Miura la filosofia del marchio creato da Ferruccio è stata protesa al miglioramento delle prestazioni con varianti ancora più estreme sul piano ingegneristico e orientate alla leggerezza. Le tecnologie odierne daranno la possibilità di creare una miscela di contenuti tecnologici innovativi, riducendo il peso più possibile.

La Casa di Sant’Agata Bolognese sta mettendo a punto la versione più accattivante della Revuelto, lanciata sul mercato nel 2023. La supercar vanta di base una monoscocca realizzata interamente in fibra di carbonio, che la rende più leggera del 10% rispetto al telaio della predecessora Aventador. La rigidità torsionale è stata perfezionata del 25% e il telaietto anteriore è risultato più leggero del 20%, grazie all’utilizzo di CFRP, mentre la zona posteriore è realizzata da leghe di alluminio ad alta resistenza.

Estrema in ogni dettaglio

La versione camuffata della SV non ci consente un’analisi dettagliata. La vettura conserva naturalmente un’impostazione da berlinetta a due porte ad apertura a forbice, con un alettone maggiorato. I tecnici della Casa emiliana stanno lavorando per abbassare il peso per accrescere, con migliorie specifiche, la potenza complessiva. I test sulla supercar ibrida sono già iniziati e l’obiettivo è ottimizzare il motore V12 da 6,5 litri da 825 CV associato a tre motori elettrici da 190 CV totali e alimentati da una batteria da 3,8 kWh, che producono insieme una potenza combinata di 1015 CV (746 kW).

La Revuelto ha inaugurato la nuova era elettrificata del V12 di Sant’Agata Bolognese e ora è pronta a sorprendere in una veste ancora più estrema. Le prime foto spia la mostrano sotto notevoli camuffature, ma sulla fiancata e sul cofano si nota la scritta “Attenzione macchina veloce”. Un invito a nozze per gli appassionati che si aspettavano una versione Super Veloce che potesse superare i valori della standard in listino.

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Pronta a sfida la Ferrari F80

Se il CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha scelto di fare un passo indietro sulla prima vettura elettrica della storia, ma non ha nessuna intenzione di gettare la spugna contro la Ferrari per quanto concerne la F80. Gli ingegneri di Sant’Agata vogliono far emergere tutto il potenziale del dodici cilindri aspirato con le tre unità elettriche della Revuelto.

Se i tecnici riusciranno a superare i 1.100 CV complessivi la Revuelto SV sarà una delle hypercar più potenti mai prodotte e dalle prime foto crediamo che siano sulla strada giusta. L’ampio alettone posteriore è concepito per incollare la vettura all’asfalto, ma la potenza non è nulla senza il controllo come annunciava Pirelli in un noto spot. Ogni singolo elemento, mescole comprese, sarà proiettato al raggiungimento della massima aderenza e agilità per ottenere un piacere di guida e un rapporto peso potenza da sogno. L’unveiling della Lamborghini Revuelto SV dovrebbe giungere puntuale entro la fine del 2026.