Il CEO della Lamborghini boccia l’elettrico: rifiuto ribadito dopo il lancio della Ferrari Luce

Ferrari è stata spinta a creare una vettura 100% elettrica dal diktat dei signori della Commissione europea, sebbene avrebbe anche potuto temporeggiare o prendere una posizione contraria come hanno fatto altri marchi, tra cui Pagani. In Lamborghini, dopo una iniziale apertura a un’auto a ruote alte alla spina, è arrivata la decisione di frenare la produzione di una elettrica, anche perché le richieste della clientela sarebbe risultate piuttosto limitate.

Dopo le critiche piovute anche da Montezemolo nel giorno della presentazione della Ferrari Luce, il CEO della Casa automobilistica di lusso rivale Lamborghini ha affermato che annullare i piani della sua azienda per i veicoli elettrici è stata la scelta corretta. Stephan Winkelmann ritiene che la decisione del marchio del Toro di fermare la produzione della Lanzador full electric per concentrarsi sui veicoli ibridi plug-in sia stata “la strada giusta da percorrere” per l’azienda con sede a Sant’Agata.

Le posizione di Lamborghini

“La nostra decisione di passare dai motori a combustione interna tradizionali ai veicoli ibridi plug-in è stata molto importante per noi e ha funzionato – ha affermato Winkelmann ai microfoni della CNBC – Non parliamo dei nostri concorrenti, ma ognuno ha la propria strategia”. L’ex presidente di Audi ha spiegato che ogni azienda deve decidere per sé stessa, ma a giudicare dallo scarso appeal della Luce la scelta di rimandare i buoni propositi sul green è stata più che saggia da parte di Lamborghini.

Winkelmann non ha voluto commentare direttamente la Ferrari Luce o le reazioni che ha suscitato nelle ultime ore, ma ha assicurato che l’innovazione è la chiave del successo. Tuttavia, ha aggiunto che l’innovazione non dovrebbe essere fine a se stessa né imposta ai clienti. Una piccola frecciata sostanzialmente l’ha inviata al mittente, in un’epoca in cui un passo falso può costare tantissimo in termini di immagine.

Visioni contrapposte

Lamborghini, rientrante nell’universo Volkswagen, è stata una delle tante case automobilistiche globali ad aver cambiato idea sugli investimenti alla spina. “Osservando il mercato abbiamo constatato che la curva di accettazione [dei veicoli elettrici] da parte della nostra tipologia di clienti non è in aumento, e che pertanto abbiamo deciso di passare da un’auto completamente elettrica a un’ibrida plug-in”, ha dichiarato il numero 1 del brand del Toro.

Una visione molto più lucida e aderente ai tempi attuali, non ancora maturi per la rivoluzione full electric che avrebbe desiderato Bruxelles. Gli appassionati delle sportive Ferrari avrebbero sperato di evitare questa atroce delusione, anche perché la Casa modenese non è una azienda come tutte le altre, è una leggenda che segue logiche diverse. La Ferrari dovrebbe continuare a sfornare capolavori in grado di togliere il fiato, tenendo fede a un design classico e alla pura potenza di un motore a combustione.