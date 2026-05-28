Per acquistare queste GR Yaris è necessario essere sorteggiati

La Toyota GR Yaris continua ad appassionare gli automobilisti di tutto il mondo. Oltre alla versione di serie, ancor più ambite sono le versioni speciali, che portano all’estremo le prestazioni e l’estetica della piccola giapponese “arrabbiata”.

È sorprendente scoprire, però, che ci sono alcune edizioni limitate che nemmeno il più facoltoso dei collezionisti può comprare: o meglio, lo può fare affidandosi alla… Dea Bendata. In Giappone, infatti, per le nuove edizioni limitate Morizo RR e Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, Toyota ha infatti deciso di organizzare un sorteggio online.

Solo 100 esemplari

Presentate al Salone di Tokyo 2026, queste piccole sportive compatte saranno prodotte in appena 100 esemplari per il mercato giapponese. Chi vuole acquistarne una dovrà candidarsi entro il 9 giugno, mentre i fortunati vincitori saranno annunciati il primo luglio. Le consegne ai clienti inizieranno ad agosto. I prezzi sono di circa 45.600 euro (8.450.000 yen) per la Morizo RR e di 48.600 euro (9.000.000 yen) per la versione dedicata a Ogier.

Stesso motore, ma personalità differenti

Entrambe le vetture sono spinte da un motore turbo da 1,6 litri con oltre 300 CV, ma vantano caratteristiche tecniche differenti. La Morizo RR, sviluppata con il contributo di Akio Toyoda, è equipaggiata con un cambio automatico a otto rapporti e presenta la modalità di guida “Morizo Mode" con ripartizione della coppia fissa 50:50. La Sébastien Ogier Edition, che si distingue per la livrea total black, ha il cambio manuale a sei marce e introduce la “Seb Mode", che privilegia la trazione posteriore (40:60).

Il premio di consolazione

Tra la consolazione e la beffa quanto previsto per chi non riuscirà a vincere le GT Yaris attraverso la lotteria: Toyota offrirà infatti la possibilità di acquistare i modellini in scala 1/43 di entrambi i modelli.