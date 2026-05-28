MINI Paul Smith Edition, l'edizione speciale dall'eleganza british

La collaborazione tra MINI e Paul Smith è tornata e lascia il segno. Creatività e artigianalità sono i punti di forza di una serie speciale che fonde le forme inconfondibili della vettura britannica con il linguaggio distintivo della celebre marca di moda. Il concetto alla base di questa edizione limitata è il motto di Smith, “classic with a twist”, ovvero la capacità di reinterpretare il design tradizionale attraverso tocchi inattesi e moderni.

Omaggi storici e contrasti decisi

Dal punto di vista delle vernici per la carrozzeria, la MINI Paul Smith Edition si caratterizza per una palette di colori esterni ricercata e carica di significati. Sono disponibili tre opzioni principali:

Statement Grey: un grigio puro con sfumature blu che reinterpreta la tonalità della Mini Austin Seven originale del 1959;

un grigio puro con sfumature blu che reinterpreta la tonalità della Mini Austin Seven originale del 1959; Inspired White: una versione contemporanea del celebre beige della Mini classica;

una versione contemporanea del celebre beige della Mini classica; Midnight Black Metallic: un nero elegante già apprezzato nella gamma attuale.

A dare ancora più carattere alla vettura sono i contrasti cromatici. Le calotte degli specchietti, la cornice della griglia anteriore e i coprimozzo sono rifiniti in Nottingham Green, un omaggio alla città natale dello stilista. Per le versioni hard-top, il tetto può essere personalizzato in Nottingham Green con una striscia distintiva o in nero con uno striping tono su tono opaco e lucido.

Gli interni

L’abitacolo è stato ricalibrato per avere un ambiente raffinato e pieno di dettagli creativi. I rivestimenti in Nightshade Blue si sposano con superfici nere lavorate a maglia, mentre piccoli messaggi accolgono chi si siede al posto di guida. Fra questi c’è il classico “Hello” all’apertura della portiera e la scritta motivazionale “Every day is a new beginning” sulla soglia battitacco.

Non mancano i tocchi che rimandano all’heritage di questa vettura, come le stripes colorate di Paul Smith riportate sul raggio inferiore del volante e una simpatica grafica a coniglio disegnata a mano sui tappetini, tipica dello humour britannico. L’esperienza digitale è altrettanto personalizzata: il display circolare centrale offre tre sfondi esclusivi firmati dal designer per la modalità “Personal Mode".

Una gamma completa

Questa edizione speciale non è riservata a un singolo modello, ma è disponibile per l’intera famiglia MINI Cooper. Gli appassionati possono scegliere tra la 3 porte (sia con motorizzazione elettrica che termica), la 5 porte e la Cabrio. La versatilità tecnica è garantita da una gamma che spazia dalle unità elettriche Cooper E ed SE, a zero emissioni, fino alle brillanti versioni a benzina Cooper C e Cooper S. Con questa collaborazione, MINI e Paul Smith dimostrano come sia possibile evolvere un’icona senza mai smarrire la propria anima profondamente British.