MINI x Vagabund: la Countryman diventa un impianto audio mobile

MINI e lo studio austriaco Vagabund hanno realizzato due show car one-off basate sulla Countryman S ALL4. Si tratta di un progetto che vedrà il suo debutto pubblico al Salone Auto China 2026 di Pechino con l’obiettivo di trasformare l’auto in una piattaforma sonora mobile, pensata per eventi e festival culturali.

Le novità estetiche

Le modifiche estetiche non sono semplici cambiamenti decorativi, ma seguono una logica precisa. I passaruota allargati danno alle due vetture un aspetto più largo e aggressivo, mentre il rialzo della carreggiata sottolinea il carattere da off-road. I cerchi da 20” montano cover chiuse stampate in 3D che richiamano esplicitamente la forma dei woofer.

Il rack sul tetto è composto da tre lastre di alluminio tagliate a laser con una rete in acciaio inox integrata. Anche in questo caso c’è un richiamo al mondo audio con la struttura che riprende il linguaggio grafico delle griglie degli altoparlanti. Il lettering VAGABUND corre lungo i sottoporta come elemento tridimensionale. Sul paraurti anteriore un raccordo armonizza il passaggio tra parafanghi e fascia anteriore originale con paraurti anteriore e posteriore, minigonne e griglia del radiatore che sono tutti tinteggiati in coordinato con le modifiche alla carrozzeria. I due esemplari si distinguono nettamente proprio per la dimensione cromatica. Uno è in Melting Silver con dettagli sabbia e bianco, l’altro in Midnight Black, monocromatico e più tecnico.

L’auto come sound system

I finestrini posteriori laterali sono stati rimossi e sostituiti da un impianto audio progettato specificamente per la proiezione sonora all’aperto. Il cuore del sistema è un alloggiamento per gli altoparlanti che è stato realizzato in polymer granite fuso. È un materiale che garantisce una riproduzione sonora precisa e fedele. Tweeter e midrange sono integrati nella carrozzeria con i subwoofer nel posteriore che si attivano all’apertura del portellone. I due modelli sono pensati separatamente, ma insieme formano un sistema audio completo e più potente.

Sul lato opposto rispetto agli speaker si trova il dettaglio più ironico dell’intero progetto: un Walkman integrato in un alloggiamento stampato in 3D.

Jean-Philippe Parain, Head of MINI, definisce la collaborazione come una continuazione della tradizione di personalizzazione del brand. Paul Brauchart di Vagabund parla di design che “inizia con l’idea e finisce quando quell’idea diventa tangibile”. Va detto che le due show car non sono in vendita e probabilmente non lo saranno mai. Quello che MINI porta a Pechino è la volontà di dimostrare che la Countryman ha abbastanza carattere da diventare il punto di partenza per un progetto culturale credibile.