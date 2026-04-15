KTM 1390 Super Duke RR 2026: un’arma da pista in edizione limitata

Esistono moto nate per il puro divertimento e moto nate per sfidare le leggi della fisica. La nuova KTM 1390 Super Duke RR 2026? Appartiene decisamente alla seconda categoria. Presentata dalla casa austriaca come la naked più estrema mai uscita dai propri stabilimenti, questa versione “Double R” non si limita a evolvere il concetto di potenza, ma lo estremizza. E come? Ma puntando su un mantra tanto semplice quanto spaventoso… meno peso, più cattiveria. Se la versione standard “R” è già capace di intimidire i piloti più esperti, la RR sposta l’asticella in un territorio dove solo 350 fortunati al mondo avranno il coraggio di avventurarsi.

11 chili in meno per dominare l’asfalto

Il primo dato che salta all’occhio non è la potenza, ma il lavoro certosino di sottrazione compiuto nel reparto R&D di Mattighofen. Gli ingegneri sono riusciti a limare ben 11 chilogrammi rispetto al modello base, fermando l’ago della bilancia a soli 189 kg (senza benzina).

Questa dieta hi-tech è stata possibile grazie a un uso massiccio della fibra di carbonio, che avvolge la moto regalandole un’estetica da gara pura. A completare il pacchetto ciclistico ci sono poi i cerchi forgiati calzati da pneumatici Michelin Power GP Hypersport, studiati per scaricare a terra ogni singolo cavallo senza dispersioni.

Al cuore del progetto? Niente meno che il leggendario bicilindrico LC8, che per il 2026 cresce fino a 1.350 cc, erogando la mostruosa cifra di 193 CV e 145 Nm di coppia. Grazie alla tecnologia Camshift, la combustione è ottimizzata a ogni regime, mentre lo scarico Akrapovič in titanio di serie garantisce una colonna sonora degna di una griglia di partenza.

Quando la tecnologia incontra la performance pura

Per tenere a bada una furia simile, KTM non ha badato a spese, attingendo al meglio della produzione mondiale. Il comparto frenante è affidato alle pinze Brembo HyPure Sport che mordono dischi flottanti da 320 mm, gestite da una pompa MCS regolabile che permette al pilota di cucirsi addosso il feeling della frenata. Un tocco di ingegneria raffinata riguarda poi le pompe di freno e frizione autoventilate. Una soluzione “pro" che evita il surriscaldamento e mantiene le prestazioni costanti anche sotto lo stress prolungato di una sessione in pista.

E il reparto sospensioni? Ancora più esclusivo. All’anteriore debutta una forcella WP PRO COMPONENTS a cartuccia chiusa, priva di limitazioni idrauliche e completamente personalizzabile nella risposta. Il monoammortizzatore posteriore, realizzato su misura da WP per questo modello, è stato tarato per neutralizzare i trasferimenti di carico, assicurando che la moto rimanga piatta e composta anche quando si spalanca il gas con violenza in uscita di curva.

“Beast Mode”: l’elettronica che libera l’istinto primordiale

L’anima digitale della Super Duke RR si esprime invece attraverso un nuovo display touch da 8,8 pollici, un vero tablet di bordo che nasconde un cuore racing. KTM ha deciso di consegnare la moto con tutti i pacchetti elettronici già sbloccati, includendo telemetria avanzata e cronometro per i track days. Tuttavia, la vera rivoluzione è il debuttante “Beast Mode“. Il nome già dice tutto… una volta attivato, lo schermo si spoglia di ogni informazione superflua, lasciando visibili solo i dati vitali per la guida estrema.

In questa modalità, gli aiuti elettronici vengono ridotti al minimo legale consentito, trasformando la moto in “furia pura". È un invito al pilota a riprendere il controllo totale, eliminando i filtri tra uomo ed elettronica per una connessione viscerale.

Infine anche l’aerodinamica gioca un ruolo chiave. le nuove appendici vicino al serbatoio (ora da 17,5 litri) generano un carico deportante essenziale per mantenere la ruota anteriore incollata al suolo durante le accelerazioni brucianti. Con soli 350 esemplari disponibili e un prezzo di 31.999 euro (in linea con un esemplare di questo livello), la KTM 1390 Super Duke RR 2026 si candida a diventare un pezzo da collezione istantaneo… per chi non ha paura di guardare negli occhi il lato più selvaggio del motociclismo.