Jeep Wrangler e Gladiator Rewind: arriva la serie nostalgica degli anni '80 e '90

Facciamo un tuffo nei magici anni ’80 e ’90 con le nuove special edition Jeep ispirate a una moda audace che in tanti vorrebbero rivivere. La tecnologia all’avanguardia delle Jeep 2026 si unisce agli elementi di design vintage per una combinazione esplosiva. La Casa automobilistica americana li ha definiti un “vivace ritorno” al passato e saranno venduti solamente negli Stati Uniti per un breve periodo.

Cosa hanno di speciale? Le edizioni Rewind della Wrangler e del pick-up Gladiator offrono grafiche esterne in stile retrò, cerchi con dettagli dorati e ganci di traino, pneumatici per l’off-road, protezioni sottoscocca in acciaio e sedili riscaldati su misura in pelle Nappa con goffratura ispirata agli 8 bit. I vivaci colori dei costumi e dei pattini a rotelle hanno ispirato il layout. Una quarantina di anni fa negli Usa le CJ 7, YJ e TJ dai colori sgargianti abbondavano sulle strade, facendo sognare intere generazioni.

Elemento nostalgia

Queste Jeep strizzano l’occhio a chi ha vissuto in prima persona o ha visto in TV le immagini delle città universitarie e dei parcheggi delle scuole superiori americane. I fuoristrada venivano sfruttati anche per un giro in spiaggia in California o sui sentieri impervi del Texas, creando quel concetto di massima libertà su cui ancora oggi si basa la filosofia Jeep. Quegli scenari hanno ispirato la Jeep Wrangler Rewind 2026, la sesta uscita della campagna Twelve 4 Twelve, la prima del settore e della durata di un anno bel brand appartenente al Gruppo Stellantis.

Svelata come concept unico all’Easter Jeep Safari 2025, la Jeep Rewind è diventata rapidamente uno dei veicoli più chiacchierati tra gli appassionati. Wrangler e Gladiator con i colori che potete osservare nelle immagini in basso catturano perfettamente lo spirito wild del marchio. Un salto indietro ai videogame e ai design geometrici multimediali che hanno plasmato la cultura pop della fine dello scorso secolo. Balzando nell’abitacolo troviamo sedili in pelle Nappa con inserti blu e ricami personalizzati. Sono presenti anche targhette specifiche perché si tratta pur sempre di edizioni speciali.

Due varianti

Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep, ha dichiarato:

I proprietari di Jeep hanno sempre avuto un profondo legame emotivo con i loro veicoli fuoristrada e la Jeep Rewind attinge direttamente a quel senso di libertà e alla nostalgia della prima auto. L’Easter Jeep Safari è da tempo il nostro banco di prova reale per le future capacità e il design Jeep, fornendoci un feedback immediato e senza filtri dagli appassionati più ferventi della nostra community. Quando abbiamo visto la forte risposta dei fan al concept vehicle all’Easter Jeep Safari dello scorso anno, sapevamo di doverlo realizzare. Le edizioni speciali Wrangler e Gladiator Rewind sono l’esempio perfetto di come celebriamo la nostra eredità offrendo al contempo idee fresche e inaspettate che risuonano con la nostra community.

Sono disponibili combinazioni di colori della carrozzeria limitate, tra cui Bright White, Granite Crystal, Anvil, Gloss Black, Hydro Blue, Joose, Earl (solo Wrangler) e Reign. Le edizioni speciali lanciate negli Stati Uniti costeranno solo 1.900 dollari in più rispetto a un modello con equipaggiamento simile. La dotazione di serie sarà completa e includerà, tra le altre cose, fari a LED, sistema keyless, un differenziale posteriore bloccabile, un gancio di traino e il cruise control adattivo.