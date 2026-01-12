Jeep Wrangler, addio all'Europa: entro il 2026 fuori dai listini

La riorganizzazione della gamma della Jeep va ben oltre lo stop alle Plug-in nel mercato americano come abbiamo scritto di recente. Infatti, la casa automobilistica ha fatto sapere che la Jeep Wrangler uscirà gradualmente da tutti i listini europei entro la fine del 2026. Il motivo? Semplicemente, Jeep sta adeguando la sua gamma alle richieste di un mercato in continua evoluzione e alle nuove normative sulle emissioni. Per tali motivi, la casa automobilistica ha deciso di eliminare nel corso dell’anno il suo fuoristrada dalla gamma europea.

CI SARÀ UNA WRANGLER ELETTRICA?

Jeep da sempre è sinonimo di off-road e la casa automobilistica fa sapere che il suo impegno nei fuoristrada continuerà anche se con forme e modelli differenti. Le versioni 4xe continueranno ad essere proposte, cioè quelle dotate della trazione integrale. Ad esempio, pensiamo alla Jeep Avenger 4xe o alla Compass 4xe annunciata da pochi giorni al Salone di Bruxelles. Per chi cerca un fuoristrada, Jeep proporrà la nuova Recon che arriverà in Europa nel corso dei prossimi mesi. Per chi ancora non conoscesse, si tratta di un fuoristrada elettrico fresco di presentazione in America. Tutto da capire, però, se questo modello riuscirà a farsi apprezzare tanto quanto la Wrangler dai clienti europei in cerca di una vettura per l’off-road vero.

Ovviamente, l’impegno di Jeep in Europa non cambia e come confermato sempre al Salone di Bruxelles, è in arrivo anche la Wagoneer S, un SUV 100% elettrico basato sulla piattaforma STLA Large già commercializzato da tempo sul mercato americano. Ma la Wrangler potrebbe tornare in futuro? Una piccolo spiraglio rimane aperto ma se tornerà sarà differente da quella attuale. Infatti, non viene esclusa una versione 100% elettrica dato che la casa automobilistica fa sapere che i piani per una versione BEV della Wranger rimangono al momento riservati.

Insomma, Jeep sta riorganizzando la sua gamma di vetture nei diversi mercati. Le Plug-in spariranno negli USA per potersi concentrare di più sulle ibride e su modelli range extender senza dimenticarsi dell’elettrico. In Europa, invece, dovremo dire addio alla Wrangler.