Nuova Jeep Compass, debuttano la Plug-in e la 4xe con la trazione integrale

La nuova Jeep Compass è stata lanciata sul mercato da pochi mesi. Il SUV è tutto nuovo, poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e sarà proposto solo con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Al Salone di Bruxelles 2026 fanno il loro debutto le versioni Compass e-Hybrid Plug-In e Compass 4xe che vanno ad ampliare la gamma del SUV. Entrambe, arriveranno presto nelle concessionarie. Jeep punta molto sulla nuova Compass per continuare una storia fatta di grandi successi. Dal lancio della prima generazione del SUV, infatti, in tutto il mondo ne sono state vendute oltre 2,5 milioni di unità.

JEEP COMPASS E-HYBRID PLUG-IN

In realtà, la nuova Jeep Compass e-Hybrid Plug-In era apparsa nel configuratore del SUV già da diverse settimane. Questo modello si caratterizza quindi per la presenza di powertrain ibrido Plug-in composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata abbinato ad un’unità elettrica (cambio automatico a 7 rapporti). La potenza massima di sistema arriva a 225 CV con 350 Nm di coppia massima, quanto basta per consentire al SUV di raggiungere una velocità massima di 216 km/h. Il motore elettrico è alimentato da una una batteria con una capacità di 17,9 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 90-92 km (WLTP). L’accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata fino ad una potenza massima di 7 kW. Complessivamente, l’autonomia combinata (benzina + elettrico), arriva a sfiorare i 1.000 km (983 km).

Questa versione della Compass integra anche il Selec-Terrain, che adatta la dinamica di guida alle condizioni (neve, sabbia, fango), introducendo la modalità Electric dedicata. Quanto costa la nuova Jeep Compass e-Hybrid Plug-In in Italia? Il listino parte da 45.900 euro (in promozione a 44.900 euro).

JEEP COMPASS 4XE

Al Salone di Bruxelles 2026 fa il suo debutto la Compass 4xe, cioè la versione del SUV dotata della trazione integrale. Sulla Compass, il modello con le 4 ruote motrici è 100% elettrico. La casa automobilistica non ha ancora fornito tutte le complete specifiche. Sappiamo solamente che il motore elettrico per l’asse posteriore eroga 132 kW (180 CV) di potenza massima. Anche se non specificato, l’unità anteriore dovrebbe rimanere quella da 157 kW (213 CV). Nulla è stato detto sulle prestazioni e Jeep al momento non ha voluto fornire informazioni su batteria e autonomia. Sulle specifiche tecniche si attendono, quindi, maggiori informazioni da parte della casa automobilistica.

La nuova Jeep Compass 4xe si caratterizzerà anche per sospensioni rialzate di 10 mm, paraurti specifici per migliori angoli di attacco e uscita e pneumatici con spalla alta per maggiore trazione. Inoltre, gli interni sono realizzati con materiali resistenti e facili da pulire, come il tessuto rivestito in poliuretano. Si attendono maggiori informazioni anche per quanto riguarda i prezzi.