Nuova Jeep Compass, questo esemplare unico diventa un'opera d'arte

La nuova Jeep Compass è appena arrivata sul mercato italiano ed è già protagonista di un’iniziativa particolare. Infatti, è stato realizzato un speciale esemplare unico che ha fatto la sua comparsa al party Men of the Year di GQ Italia di cui il brand è stato Event Partner. Grazie ad un’idea di Alberto Olmo, architetto e curatore del progetto, e di Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia, la carrozzeria del SUV è stata la “tela” su cui Galo, al secolo Andrea Galvagno, ha potuto esprimere la sua arte. La nuova Compass diventa così un’opera d’arte, unendo design e colore in un pezzo unico da collezione. Una collaborazione che porta avanti la tradizione delle grandi auto decorate dagli artisti e che racconta lo spirito Jeep in una nuova sorprendente forma. Novella Varzi, su questa iniziativa, ha commentato:

L’autenticità è tra i valori storici del brand Jeep, il brand SUV per eccellenza, l’unico originale, insieme alla libertà, all’avventura e alla passione. Il progetto proposto dall’architetto Olmo di trasformare il design unico della Nuova Compass in una tela contemporanea, unendo design, colore ed energia e affidato all’estro di Galo, ha reso la nuova Compass un’opera d’arte in movimento, un pezzo autentico e unico nel suo genere proprio come il Brand Jeep.

NUOVA JEEP COMPASS

I nuovo SUV abbiamo già avuto modo di provarlo (qui il test drive) e poggia sulla piattaforma STLA Medium. Nuova Jeep Compass propone diverse opzioni di motorizzazioni: una e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 195 CV, fino alle versioni completamente elettriche che erogano sino a 375 CV, trazione integrale e un’autonomia di 650 km. Il prezzi della nuova Jeep Compass per il mercato italiano? Si parte dai 40.900 euro della versione Hybrid. Servono almeno 47.900 euro per il modello 100% elettrico.