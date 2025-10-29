Nuova Jeep Compass, parte la produzione a Melfi: versioni e prezzi del SUV

A Melfi è partita la produzione della terza generazione della Jeep Compass. Il nuovo SUV ha fatto il suo debutto all’inizio del mese di maggio e presto arriverà nelle concessionarie. Tutta nuova, Compass poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e sarà offerta con motorizzazioni ibride e 100% elettriche.

PRODUZIONE MADE IN ITALY

Nel 2014 Melfi è diventato il primo sito di produzione Jeep al di fuori del Nord America, arrivando a produrre inizialmente la Renegade e successivamente la Compass. Il successo di questo modello sarà fondamentale per il futuro di questo impianto i cui volumi produttivi, come abbiamo scritto più volte in passato, sono in forte calo. In questo impianto sono comunque in arrivo nel 2026 nuovi modelli, tra cui la Lancia Gamma sempre su piattaforma STLA Medium, che avranno il compito di sostenere i volumi produttivi. In ogni caso, le unità della nuova Jeep Compass prodotte a Melfi saranno commercializzate in Europa, Medio Oriente e Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda (complessivamente in 60 Paesi).

NUOVA JEEP COMPASS: CARATTERISTICHE

Ricordiamo brevemente le caratteristiche del nuovo SUV che misura 4,55 m lunghezza x 1,9 m larghezza x 1,7 m altezza, con un passo di 2,8 m. Per i bagagli a disposizione ci sono 550 litri. Per il momento, la nuova Jeep Compass è proposta con due motorizzazioni. Innanzitutto c’è il solito Mild Hybrid già visto su altri modelli Stellantis. Dunque, un 3 cilindri turbo benzina PureTech di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. La batteria dispone di una capacità di 0,9 kWh. Potenza massima di sistema pari a 145 CV.

C’è poi il modello elettrico con un singolo motore da 213 CV. Autonomia di 500 km grazie alla batteria da 74 kWh che in corrente continua può ricaricare fino ad una potenza di picco pari a 160 kW. Più avanti arriveranno ulteriori versioni del modello elettrico oltre ala versione ibrida Plug-in.

PREZZI

Quanto costa la nuova Jeep Compass in Italia? Si parte dai 39.900 euro del modello Mild Hybrid. Per l’elettrica ci vogliono invece almeno 47.900 euro.