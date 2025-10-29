Maserati Grecale Folgore si aggiorna, ecco come cambia: arrivano piccole novità

Maserati Grecale Folgore si aggiorna con l’introduzione del Model Year 2026 che introduce alcune novità. Non si tratta di un restyling ma di una serie di affinamenti che vanno a migliorare il SUV elettrico. La Casa del Tridente, lo sappiamo bene, sta attraversando un momento difficile della sua storia con vendite in forte ribasso. Nel frattempo che venga presentato il nuovo piano di rilancio, la casa automobilistica ha aggiornato la versione elettrica del suo SUV. Quali sono le novità? Andiamo a scoprirle.

MIGLIORAMENTI PER LA TRAZIONE INTEGRALE

La novità principale che arriva sulla nuova Maserati Grecale Folgore 2026 è l’introduzione del sistema di disconnessione della trazione integrale. Cosa significa? Se non serve, il veicolo trasferisce la trazione unicamente all’asse posteriore migliorando l’efficienza e quindi l’autonomia complessiva (fino a 580 km). Maserati spiega che il passaggio tra trazione integrale e posteriore avviene in appena 500 millesimi di secondo, attraverso il disinnesto fisico dei semiassi anteriori dai mozzi. A differenza di altri sistemi presenti sul mercato che limitano la disconnessione al livello del motore o del differenziale, questa soluzione scelta da Maserati consente di ottenere un vero e completo isolamento della trasmissione, massimizzando così il risparmio energetico.

La gestione intelligente della trazione si avvale di una rete di sensori e di algoritmi avanzati in grado di elaborare migliaia di parametri al secondo come la richiesta di coppia motrice, la temperatura dei freni, la pendenza della strada, la velocità istantanea e l’accelerazione, la modalità di guida selezionata, la temperatura e tanto altro.

Sulla nuova Maserati Grecale Folgore 2026 continua ad essere presente il sistema di pre-condizionamento automatico della batteria che interviene quando, tramite il navigatore con funzione EV Routing viene impostata una stazione di ricarica ultra-fast come destinazione. In questo modo è possibile raggiungere la colonnina con la batteria alla temperatura giusta per poter ricaricare al massimo possibile. Maserati ricorda pure che l’EV Routing calcola il percorso tenendo conto del livello di carica, dello stile di guida e del profilo altimetrico, integrando automaticamente eventuali soste per la ricarica e riducendo al minimo i tempi complessivi di viaggio.

ALTRE PICCOLE NOVITÀ

Con il nuovo Model Year, per il SUV elettrico arrivano contenuti specifici dedicati, una palette colori più ampia e una serie di interpretazioni esclusive all’interno del Programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Ad esempio, per Grecale, il Programma Fuoriserie mette a disposizione trentadue colori esterni, sei dei quali introdotti con la Model Year 2026, insieme a otto interni dedicati, quattro diverse pinze freno, di cui una esclusiva per la Grecale BEV elettrica, cinque cerchi per la gamma e uno specifico per la versione elettrica, oltre a tre allestimenti, di cui uno riservato al modello BEV. Nella palette di colori sono ad oggi a disposizione fino ad 11 tinte carrozzerie, oltre alle molteplici possibilità di personalizzazione offerte dal Programma Maserati Fuoriserie che comprende ben nove colori solid and metallic, tredici proposte tristrato e quadristrato e 4 colori opachi. Le nuove configurazioni negli interni che dal programma Fuoriserie diventano di serie sono tre: Premium Pelle Ghiaccio, Sport Leather Nero/Rosso e Sport Leather Nero/Giallo, oltre ad otto possibilità di sedili Fuoriserie.

PREZZO

Maserati Gracale Folgore può contare su di un powertrain da 550 CV, quanto basta per raggiungere i 220 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. I prezzi del Model Year 2026 non sono ancora stati comunicati. Comunque, attualmente il SUV elettrico si può acquistare a patire da 113.700 euo