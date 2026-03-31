Maserati Grecale, il restyling si avvicina: ecco cosa cambierà

Maserati annunciò la Grecale insieme all’unveiling della MC20 a settembre 2020, diventando il SUV più piccolo in gamma. La sorella minore della Levante, a causa della pandemia, ha avuto vari ritardi nella sua tabella di marcia, arrivando ufficialmente nella primavera del 2022. La vettura a ruote alte è stata commercializzata con motori termici, ibridi e anche nella versione full electric battezzata Folgore, spinta da due motori elettrici uno per ogni asse dalla potenza combinata di circa 400 kW (544 CV) e 800 N·m alimentato da un sistema a 400 V con batteria agli ioni di litio da 105 kWh.

La Casa del Tridente ha provato una strada simile a quella battuta da Alfa Romeo con i SUV, ma con risultati decisamente inferiori. Per tornare a fare la voce grossa sul mercato i tecnici stanno già lavorando su una nuova versione, paparazzata in fase di test. L’aggiornamento estetico riguarderà tutte le motorizzazioni del SUV e non verrà limitato solo per la versione elettrica.

Test su strada

La MY2027 della Maserati Grecale sta accumulando km e vanta, nell’immagine riportata dagli specialisti di Gabetzspyunit, quattro scarichi squadrati al posteriore nella variante più pepata Trofeo con motore V6 da 523 CV. La vettura non presenterà clamorosi stravolgimenti estetici. Le uniche zone rifatte, coperte appositamente, riguardano la parte bassa del cofano e il paraurti anteriore.

Le prese d’aria laterali presentano un design diverso, con un taglio diagonale nella parte bassa, che porta anche a un motivo differente per la griglia sotto la grande calandra centrale. I vertici hanno deciso di non rivoluzionare l’estetica di una delle auto più riuscite del passato recente della Casa. I gruppi ottici anteriori forse saranno modificati, con una nuova firma luminosa a LED.

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Pochi aggiustamenti mirati

Il restyling potrebbe portare in dote nuovi cerchi in lega e colorazioni inedite per la carrozzeria. Con il facelift, per la Grecale 2027 arriveranno importanti novità di motore? Per ora non sono arrivate conferme e occorrerà attendere qualche settimana per ulteriori news. Il SUV dovrebbe continuare ad equipaggiare versioni con motore endotermico sia nella variante tradizionale che ibrida, mentre la Folgore non tradirà il classico powertrain 100% elettrico.

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La vettura attualmente in gamma presenta il 4 cilindri in linea 2.0 da 325 CV della Grecale Modena, la V6 3.0 da 385 CV e 523 CV per la Modena V6 e la Trofeo, rispettivamente, e l’elettrica Folgore da 542 CV, con batteria da 105 kWh. In fase di test è stato fissato un adesivo nell’area solitamente riservata all’indicazione della motorizzazione. Tutto lascia pensare che ci sarà una novità in arrivo.