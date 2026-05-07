Maserati GT2 Stradale 914: tributo al design esclusivo del Tridente

Alla Milano Design Week 2026 anche Maserati ha fatto la sua parte, andando a presentare una supercar che realmente enfatizza i valori autentici del costruttore modenese. La Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914 ci riporta agli anni d’oro delle corse, dove il Tridente infilzava gli avversari in pista e sognava di ritagliarsi uno spazio nel variegato mondo del lusso italiano.

Con il programma di personalizzazione Fuoriserie, i tecnici del marchio rientrante nel Gruppo Stellantis, si sono divertiti nel creare una vettura su misura per puristi. Un progetto raffinato in cui performance, design e artigianalità convivono per esporre il lato più luminoso di Maserati. Il tutto con un contrastante carbonio che scolpisce gli elementi dark di una carrozzeria pronta a spaventare i competitor.

Patrimonio genetico rispettato

Negli ultimi anni i clienti del brand del Tridente hanno dovuto accettare motori meno performanti e persino soluzioni alla spina silenziose. La Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914 nasce con il motore V6 Nettuno, sviluppato internamente dalla Casa modenese, in grado di sprigionare 640 CV. Una potenza che consente accelerazioni da 0 a 100 km/h in circa 2,8 secondi e il raggiungimento 320 km/h di velocità massima.

Il 3,0 litri con bancate a 90° con lubrificazione a carter secco è dotato di un sistema a doppia candela e ad accensione con precamera di derivazione Formula 1. Il motore della MC20 è alimentato da due turbocompressori e da un sistema a iniezione diretta e indiretta del carburante a 350 bar attraverso due iniettori per cilindro, per un totale di dodici.

Performance senza compromessi sulla nuova GT2, rese accessibili anche su strada grazie all’omologazione stradale. La carrozzeria è stata impreziosita dalla tonalità Nero Essenza, un nero profondo e lucido che esalta le superfici scolpite e i volumi aerodinamici estremi. In fibra di carbonio sono cofano, tetto e ala posteriore per offrire una vocazione racing improntata sul peso leggero. Spicca il Giallo Avia Pervia, colore iconico del brand, utilizzato per evidenziare loghi e dettagli estetici. Il numero 914 è riportato sulle fiancate con i colori della bandiera italiana, rievocando l’anno di fondazione di Maserati.

Interni curatissimi

L’abitacolo ha una chiara matrice corsaiola, con rivestimenti in Alcantara nera con cuciture gialle a contrasto, mentre i sedili sono a guscio in fibra di carbonio e le cinture a quattro punti rafforzano l’animo sportivo. Spicca anche un badge dedicato che certifica l’unicità dell’esemplare.

Il progetto Fuoriserie, parte integrante della nuova struttura Bottega Fuoriserie, ha mostrato nella cornice di Milano l’evoluzione dell’approccio Maserati alla personalizzazione del design. Ciascun cliente può scegliere di configurare i modelli sulla base delle proprie esigenze, potendo contare su un livello di artigianato di alta qualità. La Casa modenese dovrà puntare a sviluppare questo filone di supersportive di serie, facendo leva sui valori storici e know-how racing.