MCPURA Cielo FROZEN MAGMA, svelata la nuova one-off Maserati

Mentre a Parigi vanno in scena la MCXtrema da pista e la GT2 Stradale del programma Bottegaforiserie (condiviso con Alfa Romeo), a circa 800 km di distanza Maserati ha svelato la nuova MCPURA Cielo FROZEN MAGMA. La vettura ha fatto infatti il suo esordio sul lago ghiacciato di St. Moritz durante The I.C.E. Village, uno degli appuntamenti più raffinati della stagione invernale. La vettura è un esemplare unico del programma Fuoriserie e nasce con l’obiettivo di trasformare una sportiva ad alte prestazioni in un oggetto di design destinato a dialogare con l’ambiente alpino. Il risultato è una sintesi di opposti che unisce il gelo del paesaggio alla luminosità del magma evocata dagli accenti arancioni che percorrono la carrozzeria.

Le particolarità di questa one-off

La Maserati MCPURA Cielo FROZEN MAGMA si presenta con una tinta Aqua Rainbow glossy. Si tratta di una vernice iridescente capace di mutare con la luce e di richiamare i riflessi cristallini delle superfici ghiacciate del lago. Su questa base trovano spazio dettagli arancioni lucidi che richiamano energia e calore. Il profilo laterale, il Tridente sul tonneau cover, i badge e il lettering diventano segni grafici pensati per emergere nel paesaggio innevato. Le fasce inferiori in nero lucido definiscono la parte bassa dell’auto. I cerchi Cyclonic da 20” in nero Fuoriserie si abbinano alle pinze arancioni e creano ancora una volta un equilibrio visivo tra superfici fredde e accenti più caldi.

All’interno emerge l’Alcantara nera. Questi rivestimenti sono presenti su plancia, pannelli porta e sedili. Questi mostrano un trattamento laser con grafica Chevron e un controfondo arancione che risalta nelle zone illuminate. Il Tridente è ricamato sui poggiatesta e le cuciture arancioni percorrono l’interno dell’auto come un segno continuo. Gli inserti in fibra di carbonio accompagnano l’atmosfera sportiva. Il badge Maserati Fuoriserie dedicato all’edizione The I.C.E. certifica l’unicità dell’esemplare con la dicitura One of One.

La meccanica rimane fedele alla tradizione più recente del Tridente. Il motore V6 Nettuno eroga una potenza di 630 CV e utilizza la tecnologia a precamera sviluppata per trasmettere una risposta immediata e una combustione più efficiente. A bordo trovano spazio freni carboceramici, Suspension Lifter e un pacchetto di assistenza alla guida che amplia le possibilità di utilizzo quotidiano della vettura. L’impianto audio Sonus Faber Premium offre un’esperienza di ascolto immersiva che accompagna la guida anche a velocità ridotte sullo scenario ovattato del lago.

L’anno speciale di Maserati

Il 2026 è un anno fondamentale per il marchio. Maserati celebra 111 anni del suo logo, ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, e il secolo dell’esordio agonistico con la Tipo 26 alla Targa Florio. In questa prospettiva il debutto della MCPURA Cielo Frozen Magma assume un valore narrativo. È un tassello in più nella storia secolare del marchio. Per questo Maserati porta nel Village una selezione di modelli speciali e one off. I più interessanti sono la GT2 Stradale, la GranTurismo Meccanica Lirica e la GranCabrio Meccanica Lirica, così da mostrare l’ampiezza del lavoro di personalizzazione e ricerca stilistica. A completare il quadro ci sono due classiche sportive, la 300S e la 4CLT, impegnate nel Concorso di Eleganza sul lago ghiacciato.