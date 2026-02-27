Il 2025 è stato un anno difficile da dimenticare per Maserati. Secondo i dati ufficiali Stellantis, il marchio ha consegnato globalmente 7.900 unità nel 2025. È il risultato più basso registrato dal 2012. La flessione è impietosa: 30% in meno rispetto alle 11.300 unità del 2024. Quell’anno aveva già segnato un crollo del 57% sul precedente. Sostanzialmente in meno di dieci anni, partendo dal picco storico di 51.500 unità toccato nel 2017 grazie alla spinta combinata di Ghibli e Levante, il Tridente ha perso oltre l’84% dei propri volumi. Impressionante.

La concorrenza non perdona

Cosa emerge dal confronto con i marchi concorrenti diretti? Ferrari ha consegnato 13.640 unità in tutto il 2025. Lamborghini ha fatto ancora meglio, raggiungendo 10.747 consegne e stabilendo il proprio record storico assoluto. Entrambi i marchi operano su fasce di prezzo mediamente più elevate e puntano esplicitamente sull’esclusività come leva commerciale. Eppure entrambi hanno superato Maserati con ampio margine. Porsche ha consegnato 279.449 vetture nel 2025, in calo del 10% rispetto all’anno precedente secondo i dati ufficiali Porsche AG. Un volume tale da aver superato l’intero anno di Maserati in circa dieci giorni di produzione.

Sul fronte economico, il fatturato del marchio è sceso da 1,04 miliardi di euro nel 2024 a 726 milioni nel 2025. La perdita operativa si attesta a 198 milioni di euro. Il dato è tecnicamente migliore dell’anno precedente in termini assoluti (grazie alla riduzione dei costi in ricerca e sviluppo) ma il margine negativo segnala che il marchio ha dovuto aumentare gli incentivi sul mercato nordamericano per sostenere le vendite residue.

Le cause

Stellantis individua tre cause responsabili di quanto sta succedendo. Il primo è la gamma ridotta, dopo l’interruzione della produzione della Levante e della Ghibli. Questi erano i due modelli che storicamente garantivano i volumi maggiori. Il secondo sono i dazi americani sulle vetture importate. Di fatto hanno compresso la competitività sul mercato statunitense. Il terzo è che in Cina c’è stata una riduzione dell’interesse verso i beni di lusso. Un mercato che negli anni precedenti aveva sostenuto in modo rilevante le vendite del marchio.

La Maserati Grecale (lanciata nel 2022) avrebbe dovuto compensare le perdite. Dopo 14.500 consegne nel suo primo anno completo (il 2023), la domanda si è progressivamente esaurita. Attualmente la gamma Maserati comprende la Grecale, le supercar MC20 e MCPura e le GranTurismo e GranCabrio.

La risposta strategica di Stellantis punta sul programma Bottega Fuoriserie, condiviso con Alfa Romeo. È il programma orientato a collezionisti e clienti facoltosi attraverso modelli esclusivi e personalizzazioni di livello assoluto. Senza nuovi modelli di volume all’orizzonte, è su questa strada che il Tridente è chiamato a difendere i propri margini nel breve periodo.