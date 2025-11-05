Nasce Bottegafuoriserie, il nuovo cuore creativo di Alfa Romeo e Maserati

Alfa Romeo e Maserati mettono insieme le loro forze per creare qualcosa di davvero molto speciale. Nasce così Bottegafuoriserie, un reparto al cui interno saranno portati avanti progetti altrettanto speciali frutto delle richieste dei clienti. Alla guida del nuovo reparto che si occuperà quindi di progetti di personalizzazione è stato scelto Cesare Fiorio.

UN LUOGO CHE TRASFORMA LE IDEE IN VETTURE STRAORDINARIE

Bottegafuoriserie è l’incarnazione di una visione: la culla dell’eccellenza manifatturiera italiana, in cui l’arte dell’ingegno, la maestria artigianale e la passione per la bellezza e le prestazioni si fondono in un unico gesto creativo, trasformandosi in esperienza. Sotto la sua egida prendono forma le più celebri interpretazioni dell’industria automobilistica del nostro Paese: vetture Fuoriserie personalizzate senza tempo, restauro di auto d’epoca, viaggi sensoriali, ricerca dei materiali e un centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo della massima prestazione.

Così Alfa Romeo e Maserati descrivono questo nuovo progetto che unisce tradizione e innovazione, fondendo l’eccellenza dei due marchi. All’interno di questo reparto si arriverà a creare delle vere e proprie few-off. Inizialmente, questa nuova realtà si occuperà di progetti in edizione limitata particolarmente esclusivi come Alfa Romeo 33 Stradale e la Maserati MCXtrema. Nel lungo periodo si punta a voler offrire ai clienti la possibilità di poter personalizzare nei minimi dettagli le loro vetture. Ecco cosa raccontano Alfa Romeo e Maserati.

Un team di progettisti dedicato studierà nuovi linguaggi creativi pur restando al tempo stesso fedele ai codici estetici di Brand. Questo include lo sviluppo del concept, studi di design avanzato e l’integrazione di innovazioni progettuali che trasformano le auto di produzione in veicoli su misura. Al tempo stesso, elevati processi di qualità garantiscono che ogni vettura possa essere considerata un esemplare unico, dando modo ai clienti di esprimere la propria individualità in qualsiasi concessionaria in tutto il mondo, grazie a numerose opzioni di personalizzazione.

MODELLI STORICI

Il nuovo reparto Bottegafuoriserie andrà oltre le sole few-off. Infatti, lavorerà per salvaguardare il patrimonio storico di entrambi i marchi grazie al restauro e la certificazione delle vetture d’epoca e la realizzazione di archivi e musei che consentano di rendere tangibile la straordinaria e iconica eredità dei due marchi.

Ogni progetto concepito nell’ambito del programma “La Storia” rappresenta un dialogo tra epoche diverse. Modelli leggendari rinascono tramite interpretazioni contemporanee, tecnologie sostenibili e dettagli su misura, senza tradire la loro essenza originale, grazie a un processo creativo in cui passato e presente si fondono, dando vita a un esemplare unico che conserva lo spirito del modello originale e ne esalta la forza espressiva in una nuova epoca.

I progetti del nuovo reparto saranno sviluppati in stretta collaborazione con la filiera produttiva italiana, valorizzando le competenze e la maestria artigianale locali.