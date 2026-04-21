Alfa Romeo Driving Academy: l’emozione si accende in pista

La moda di corsi di guida sta dilagando nel 2026. I principali marchi di moto stanno proponendo delle esperienze elettrizzanti per migliorare le abilità e, in modo simile, anche i costruttori principali dell’industria delle quattro ruote si stanno lanciando in progetti ambiziosi. Insieme alla Scuderia de Adamich è nata un’accademia di guida nel segno del Biscione. Sono previsti quattro programmi: Guida Sicura, Evoluta, Sportiva ed Avanzata, con a disposizione tutti i modelli del listino Alfa Romeo.

L’Autodromo di Varano de’ Melegari, sede della leggendaria Scuderia de Adamich, da oltre 30 anni rappresenta una storia di successi. Il compianto pilota Andrea Lodovico de Adamich, noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni televisive, ha preso parte ad attività internazionali esclusive, mettendo a disposizione il suo know-how per promuovere, con i massimi livelli di professionalità, esperienze di guida sotto la supervisione di istruttori professionisti.

Occasione imperdibile

L’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich ha origine nella Motor Valley, promuovendo l’ecosistema di esperienze uniche e ispirando la nascita del progetto di eccellenza BOTTEGAFUORISERIE. La tradizione si sposa con l’innovazione per legare la Scuderia de Adamich alla guida sicura del Biscione. Fondata nel lontano 1991, l’expertise tecnica di Scuderia de Adamich, ha unito aziende partner clienti in tour itineranti, training e staff di alta qualità per driving experience esclusive sul circuito dell’Autodromo di Varano de’ Melegari.

Un’occasione per mettersi alla prova al volante della compatta sportiva Junior o del C-SUV Tonale, senza dimenticare la Stelvio e la berlina Giulia. La Motor Valley, emblema dell’eccellenza del Made in Italy italiana, diventa protagonista delle performance delle auto Alfa Romeo rendendo una piacevole esperienza un modo per accrescere il bagaglio delle abilità degli appassionati. Un modo per valorizzare il livello di connessione uomo-macchina in diversi test e con differenti motorizzazioni.

Quattro esperienze in pista

BOTTEGAFUORISERIE è un progetto nato per la personalizzazione, la ricerca estetica e il raggiungimento delle performance, nel segno della Scuderia de Adamich, da oltre tre decenni focalizzata sull’impegno in ambito formativo, esperienziale e tecnologico, promuovendo i valori della Terra dei Motori. L’Autodromo Riccardo Paletti è un circuito che si trova nel comune di Varano de’ Melegari in provincia di Parma.

Sono quattro le esperienze da provare: Guida Sicura, per affinare la reattività e gestire le situazioni critiche con lucidità; Guida Evoluta, per chi vuole ampliare la conoscenza del mezzo e superare i propri limiti in sicurezza; Guida Sportiva, un’esperienza ad alta intensità per valutare tutte le potenzialità dinamiche dell’auto; e infine Guida Avanzata, riservato a chi vuole portare la propria tecnica di guida ai massimi livelli.

Santo Ficili, CEO Alfa Romeo, ha annunciato: “Le Alfa Romeo nascono per essere guidate con passione viscerale in pista o sulle strade di tutti i giorni: è questa vocazione all’emozione di guida che portiamo nel nostro DNA fin dal 1910. Con Alfa Romeo Driving Academy vogliamo offrire l’opportunità di vivere appieno questa essenza, perché la performance, senza consapevolezza, resta semplice velocità. Insieme alla Scuderia de Adamich, invece, la trasformiamo in un’esperienza fatta di controllo assoluto e grande divertimento”.

Gordon de Adamich, Scuderia de Adamich, ha spiegato: “Diventare Alfa Romeo Driving Academy dopo 35 anni di partnership rappresenta un riconoscimento dei valori che accomunano le nostre realtà: passione, sicurezza, tecnologia e sportività. Perché a prescindere dagli obiettivi che i partecipanti ai Corsi ed alle Experience della Academy si possano porre, che si tratti del miglioramento della propria sicurezza di guida o del padroneggiare le tecniche di guida sportiva, portare una Alfa Romeo ai suoi limiti nella sicurezza di un Autodromo è una esperienza che merita di essere vissuta!”