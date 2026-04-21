Fincantieri produrrà lo Spectre USV ad alta velocità: tecnologia all’avanguardia

Fincantieri è un’azienda pubblica italiana nota nel settore della cantieristica navale. Si tratta di uno dei gruppi più importanti al mondo e il più influente del Vecchio Continente, disponendo di uomini e risorse di primo livello. Fa parte di SEA Europe, l’associazione dei costruttori navali europei, mentre in Italia è stata tra i soci fondatori di Assonave, l’Associazione dei cantieri navali pubblici, che si affianca all’Ancanap, l’Associazione dei cantieri navali privati.

L’ultima opera di Fincantieri si chiama Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza equipaggio (USV) multiruolo ad alta velocità, creata insieme a Saildrone, punto di riferimento nel settore a livello internazionale e uno dei principali operatori nei veicoli di superficie a guida autonoma.

Obiettivi ambiziosi

Il mezzo è nato per rispondere all’evoluzione dei requisiti operativi delle forze navali e per offrire un supporto alla concreta necessità di piattaforme navali autonome, progettate per un impiego su larga scala e prodotte secondo elevati standard di affidabilità industriale. La partnership con Saildrone, siglata in occasione della fiera Sea-Air-Space della Navy League, nel National Harbor del Maryland, rappresenta una punto di svolta nella strategia industriale di Fincantieri.

L’obiettivo del major italiano è quello di integrare nuove soluzioni senza equipaggio nel proprio portafoglio Difesa, sfruttando la consolidata esperienza maturata nei processi cantieristici. La capacità produttiva del Gruppo è cosa nota a livello mondiale e il programma si basa sull’esperienza di FMG nella produzione in serie di avanzate unità in alluminio, usando metodi cantieristici industrializzati e una piattaforma autonoma di nuova generazione, progettata per operazioni navali multiruolo.

Le caratteristiche di Spectre

La costruzione avverrà presso i cantieri di Fincantieri in Wisconsin, Stati Uniti, con una progressiva trasformazione delle unità navali, in una fase di solidità e di grande sviluppo industriale. Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza di circa 52 metri, un dislocamento di circa 250 tonnellate e una velocità massima fino i 30 nodi. Spectre è la piattaforma Saildrone più veloce, ampia e performante concepita per le operazioni anti-submarine warfare. Associa a una super autonomia con un profilo acustico ultra‑silenzioso, una elevata affidabilità in qualsiasi missione, offrendo una flessibilità operativa e una capacità di adattarsi velocemente a qualsiasi scenario.

Il legame tra Fincantieri e gli Stati Uniti proseguirà nella direzione di crescita della U.S. Navy e delle forze navali alleate. Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Spectre rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazione di Fincantieri da costruttore navale tradizionale a integratore industriale di sistemi per le forze navali del futuro. La combinazione tra la leadership di Saildrone nelle operazioni unmanned, la capacità di esecuzione industriale di Fincantieri e la presenza produttiva negli Stati Uniti consente una fornitura rapida e affidabile di soluzioni navali avanzate. È questo l’approccio con cui Fincantieri supporta le forze navali partner, trasformando l’innovazione in soluzioni operative scalabili e prontamente dispiegabili”.