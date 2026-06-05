La Bentley di Jason Momoa sembra uscita da un film degli anni ‘20

Da un omone come Jason Momoa ci saremmo aspettati una vettura mastodontica, tuttavia i suoi gusti hanno partorito una folle vettura biposto che merita rispetto. L’attore noto per le partecipazioni nel Trono di Spade e in Aquaman nel DC Extended Universe, oltre che per il ruolo di Dante Reyes in Fast & Furious, ha partorito una Bentley speciale.

Insieme ai tecnici di Hedley Studios, il nativo di Honolulu ha progettato la trasformazione di una iconica Bentley in un gioiello personale ricco di riferimenti alla sua vita, alla sua famiglia e alle sue origini. La vettura sembra arrivare da una vecchia pellicola di Hollywood.

Creata dall’estro di Jason Momoa

Hedley Studios è un’azienda britannica specializzata nella costruzione artigianale di reinterpretazioni elettriche di auto storiche. Gli specialisti hanno seguito le indicazioni dell’attore per la realizzazione di una Bentley diversa dalle altre al fine di rispecchiare completamente la personalità dell’attore. Momoa ha seguito passo dopo passo le varie fasi del progetto, recandosi presso l‘atelier dell’azienda a Bicester e contribuendo alla creazione di oltre cento elementi esclusivi.

La carrozzeria è stata verniciata in una tonalità specifica, battezzata “Momoa Crimson", mentre numerosi dettagli in ottone sono stati lavorati per assumere un aspetto vissuto con il passare degli anni. L’effetto capsula del tempo è straordinario con un abitacolo realizzato in legno di koa, un materiale originario delle Hawaii, dove Momoa è nato. In seguito si è trasferito a Norwalk, nell’Iowa, dove è cresciuto con la madre Coni Lemke, una fotografa statunitense di origini tedesche, irlandesi e native americane, mentre il padre, Joseph Momoa, un pittore statunitense di origini native hawaiiane, rimase a Honolulu.

Richiami simbolici

Spicca numero “666" sia sul radiatore che sulla targa personalizzata in omaggio al nonno dell’attore, soprannominato “El Diablo". Sul volante c’è il logo di On The Roam, la serie documentaria in onda su HBO Max che segue i viaggi e le passioni creative di Momoa. La Bentley Blower Jnr, replica full electric in scala dell’85% della celebre Bentley 4½ Litre Supercharged del 1929, è ricca di dettagli particolari.

Non passa inosservato il selettore di marcia a forma di teschio, scolpito a mano da un blocco massiccio di ottone e realizzato attraverso oltre cento ore di lavorazione artigianale. La replica della Bentley 4,5 litri Supercharged del 1929 vanta una autonomia di 105 km. Il motore sprigiona 20 CV e considerata la stazza dell’attore dubitiamo che la vedremo mai protagonista sulle strade di tutti i giorni.