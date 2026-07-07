Bentley Torcal: svelato il nome dell'elettrica di Crewe

Bentley si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua storia con l’introduzione del suo quarto modello, che si andrà ad affiancare a icone come la Continental GT, la Flying Spur e la Bentayga. La nuova vettura avrà però una particolarità rispetto alla produzione attuale: sarà completamente elettrica. In attesa del debutto che è in programma il prossimo 23 settembre, la Casa di Crewe ha svelato il nome della prima elettrica del marchio: si chiamerà Torcal.

L’origine del nome

La denominazione trae ispirazione da “El Torcal de Antequera”, un suggestivo e labirintico paesaggio calcareo situato in Andalusia e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ma non solo, il nome deriva dal latino “torquere”, radice linguistica della parola inglese “torque” (cioè coppia motrice), suggerendo quell’idea di potenza e “progressione senza sforzo” che caratterizza il marchio da oltre 107 anni.

La piattaforma della Cayenne

La Bentley Torcal rappresenterà una novità assoluta per il mondo Bentley: sarà infatti un SUV dalle dimensioni più ridotte rispetto alla Bentayga. Grazie alle sinergie all’interno del Gruppo Volkswagen, il nuovo SUV elettrico sarà basato sulla sofisticata piattaforma Premium Platform Electric (PPE), la stessa che equipaggia la nuova generazione della Porsche Cayenne. Non sono noti al momento i dettagli riguardo alla motorizzazione, ma è ipotizzabile che anch’essa derivi dalle unità utilizzate da Porsche, debitamente modificate. In ogni caso, la vettura manterrà il leggendario DNA del marchio, garantendo il classico mix di prestazioni e lusso artigianale britannico.

Dettagli curatissimi

Il CEO di Bentley, Frank-Steffen Walliser, ha confermato le ambizioni del progetto, dichiarando che la Torcal stabilirà nuovi punti di riferimento in ogni ambito. Si preannuncia inoltre come “l’auto più curata nei dettagli” nell’intera storia dell’azienda.