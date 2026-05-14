Bentley Bentayga EWB Chalet Edition: ispirata ai rifugi montani di lusso

Bentley ha presentato la nuova Bentayga EWB Chalet Edition, una serie speciale frutto della collaborazione tra Mulliner, la divisione specializzata nelle personalizzazioni, e The Gstaad Guy (GG), celebre personalità dei social media. Questa edizione limitata è pensata come il veicolo perfetto per l’ambiente montano – ovviamente in chiave extralusso – e coniuga l’artigianato britannico con la sensibilità estetica di GG, ispirandosi ai più iconici rifugi montani del mondo. L’idea alla base del progetto era quella di offrire una vera e propria “casa lontano da casa" su un’automobile.

Dettagli specifici

Gli esterni si distinguono per la carrozzeria nel colore specifico Light Tudor Grey, applicato a mano con un meticoloso processo che richiede circa 60 ore di lavoro. Numerosi dettagli sono rifiniti nella colorazione bronzo, arricchita da un sottile profilo color Fireglow. Badge specifici della Chalet Edition sui parafanghi anteriori completano l’aspetto esterno con un’eleganza discreta.

Materiali pregiati

Nell’abitacolo si ritrova un ambiente estremamente caldo e avvolgente, con quattro sedute nella pregiata pelle Saddle e raffinati rivestimenti in tweed. L’attenzione maniacale al dettaglio è riconoscibile nell’emblema di The Gstaad Guy inciso al laser e nel motivo Alpine Flower, ricamato in tonalità rosso e verde sui poggiatesta e sui cuscini. L’esperienza a bordo all’insegna del lusso è completata dai battitacco personalizzati e da luci di benvenuto animate. L’audio è di altissimo livello grazie al sistema Naim for Bentley.

Hugo R. Chizlett, Lead Designer di Bentley Mulliner, ha dichiarato:

The Gstaad Guy aveva un’idea molto chiara di ciò che voleva ottenere con la Chalet Edition. Abbiamo potuto esplorare varie texture e finiture su misura per dare vita a questa vettura in modo elegante, pur mantenendo lo spirito Bentley. La Chalet Edition privilegia l’artigianato, i materiali e l’atmosfera rispetto alle dichiarazioni esplicite. Ogni scelta – dalla palette ai materiali e alle finiture – riflette la consapevolezza che il vero lusso si riconosce senza bisogno di essere proclamato.

Sotto il cofano un V8 biturbo

Realizzata sulla base della Bentayga EWB Azure, questa edizione pone l’accento sul benessere a bordo e sull’eleganza senza ostentazione. Il motore V8 biturbo di 4.0 litri sviluppa 550 CV e 770 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale. L’auto accelera da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi e raggiunge la velocità massima di 290 km/h.