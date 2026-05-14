Arcfox S3, la nuova berlina cinese punta sul battery swap

Il brand Arcfox, rientrante nell’universo BAIC, ha sviluppato una berlina di medie dimensioni, la S3, pronta a sbarcare sul mercato cinese il 22 maggio 2026. La vettura, già annunciata lo scorso marzo, vanta una linea moderna e tecnologie all’avanguardia.

L’Arcfox S3 sfrutta il linguaggio stilistico del brand, caratterizzato da gruppi ottici ad anello e fari sdoppiati. La berlina dispone del sistema di assistenza alla guida intelligente Yuanjing di BAIC, che, con l’allestimento top di gamma, include il LiDAR per supportare la navigazione ad alta velocità e in ambito urbano con il consueto Autopilot (NOA). Risulta attualmente disponibile in pre-ordine in otto diverse configurazioni, con prezzi compresi tra 64.800 yuan (8.130 euro) e 125.800 yuan (15.900 euro).

Un design pulito

L’Arcfox S3 vanta le seguenti dimensioni: lunghezza: 4916 mm, larghezza: 1900 mm, altezza: 1480 mm, mentre il passo è di 2876 mm. Il frontale rispecchia il classico stile cinese senza orpelli, mentre il profilo laterale è caratterizzato da maniglie delle portiere semi-nascoste e finestrini oscurati. La zona posteriore vanta gruppi ottici integrati, uno spoiler e un diffusore. I modelli di fascia alta includeranno anche un alettone posteriore elettrico ad attivazione automatica in base alla velocità.

L’abitacolo è caratterizzato da una plancia dal design pulito e orizzontale. Non manca un display centrale touchscreen da 15,6 pollici alimentato dal chip Snapdragon 8155, affiancato da un quadro strumenti completamente LCD. Gli interni sono raffinati con materiali morbidi al tatto e inserti effetto legno. I sedili sono confortevoli con poggiatesta anteriori rimovibili per consentire ai sedili un completo ripiegamento, andando a creare un fondo piatto insieme a quelli posteriori. I sedili posteriori, inoltre, supportano un angolo di reclinazione di 118 gradi per garantire viaggi in pieno relax.

Sostituire invece che ricaricare

Arcfox S3 offre la possibilità di sostituire la batteria (battery swap) per ridurre drasticamente i tempi di attesa di una ricarica completa. Questa versione sotto al cofano monta un motore da 159 kW (213 CV) e garantisce un’autonomia in modalità full electric di 535 km. La berlina dispone, in alternativa nella versione standard, di un motore da 150 kW (201 CV) per un massimo di 660 km di autonomia.

Il modello con sistema di sostituzione delle batterie potrà fare affidamento in Cina sulle stazioni di sostituzione batterie Choco-SEB di CATL. Per ora si sa molto poco di questo brand, ma secondo gli ultimi dati emessi e riportati su CarNewsChina.com Arcfox ha immatricolato 16.532 veicoli nel solo mese di aprile, con una crescita del 101,7% rispetto all’anno precedente. La strada verso il successo è ancora molto lunga, ma nel complesso la berlina S3 appare un progetto convincente.