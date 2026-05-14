Il paradosso dei carburanti: i consumi crescono nonostante i rincari

L’aumento del prezzo dei carburanti degli ultimi mesi non sembra cambiare minimamente le abitudini degli italiani riguardo all’utilizzo dell’auto. Anzi, si registra un aumento dei consumi: un vero e proprio paradosso, se si considera una delle più basilari leggi economiche che vorrebbe una contrazione della domanda in una situazione di aumento dei prezzi.

I consumi dei primi tre mesi del 2026

In base ai dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica relativi al primo trimestre del 2026, la quantità di carburante immessa nella rete distributiva è aumentata proprio in concomitanza con gli aumenti di prezzo. Nel mese di marzo, nonostante la crisi energetica dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz, la domanda è balzata verso l’alto, smentendo le previsioni di una riduzione dei consumi.

Nel dettaglio, i dati rilevano che il consumo di benzina in Italia a marzo 2026 ha raggiunto le 744mila tonnellate, facendo segnare un aumento del 9,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Questo andamento di crescita viene confermato anche su base trimestrale, con un incremento del 7,2% sul dato cumulato. Andamento analogo per il gasolio per autotrazione: sulla rete italiana ha fatto registrare una crescita del 3,5% nel mese di marzo 2026, nonostante il gasolio destinato direttamente alle aziende (extrarete, cioè senza passare dai distributori) abbia registrato una contrazione del 7,1%.

L’andamento dei prezzi

Questa dinamica dei consumi si è realizzata in un contesto di mercato decisamente sostenuto dal punto di vista dei prezzi: a metà marzo, la benzina aveva raggiunto 1,83 euro al litro e il gasolio i 2,06 euro. Nonostante il decreto del governo del 18 marzo per ridurre le accise, i prezzi sono rimasti elevati, stabilizzandosi successivamente intorno a 1,930 euro per la verde e 1,992 euro per il diesel.