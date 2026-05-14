Ineos Grenadier Trialmaster X: fuoristrada extra-lusso pronto a tutto

Per chi sogna di affrontare percorsi off-road alla vecchia maniera il Grenadier di Ineos Automotive fa rivivere quelle antiche sensazioni. L’ammiraglia 4×4 unisce la robustezza della versione Trialmaster con la maggiore praticità, lo stile e gli interni più raffinati del Fieldmaster. Risulta inarrestabile su qualsiasi superficie e con un equipaggiamento non spartano consente spostamenti confortevoli anche su asfalto. Il Trialmaster X vanta una dotazione off-road avanzata, comfort di livello superiore e capacità di traino impressionante.

Si tratta del modello più performante e meglio equipaggiato della gamma Grenadier ed è commercializzato sia in versione Station Wagon che pick-up Quartermaster. L’evoluzione dei due allestimenti già presenti nella gamma Grenadier sfrutta l’impostazione tecnica del modello tradizionale, con una struttura in grado di percorrere terreni accidentati. La vettura integra una ampia dotazione per la guida in fuoristrada, come i differenziali anteriori e posteriori bloccabili e pneumatici BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 montati su cerchi da 17 pollici.

Pronto per l’avventura

La versione Station Wagon è proposta nel Regno Unito a un prezzo di 75.195 sterline, 86.837 euro, mentre occorrono 75.010 sterline, 86.600 euro, per la Quartermaster. Spiccano i badge esclusivi Trialmaster X ed è disponibile di serie in Scottish White, con la possibilità di scegliere tra tre colori aggiuntivi: Devil Red, Magic Mushroom e Donny Grey.

Il Trialmaster X vanta differenziali bloccabili anteriori e posteriori, mescole BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 montate sui cerchi in lega da 17 pollici, la predisposizione per un impianto elettrico ad alto carico e la presa d’aria rialzata. I finestrini Safari, i vetri oscurati e il vano portaoggetti con serratura per la ruota di scorta rappresentano il non plus ultra in termini di funzionalità e sicurezza.

Abitacolo raffinato

Nonostante il mezzo abbia un look da guerra mondiale all’interno non mancano rivestimenti in pelle nera o bicolore grigio/nera, sedili anteriori riscaldati, un impianto audio premium e tappetini in moquette. La dotazione è completata da un gancio di traino di serie. Per chi non si accontenta è prevista una vasta gamma di accessori adatti alle spedizioni, il verricello anteriore integrato con capacità di 5,5 tonnellate e il tetto a contrasto disponibile in nero inchiostro o bianco scozzese. Jim Ratcliffe, numero 1 di Ineos ha sfruttato la sua passione le avventure estreme per creare un fuoristrada 4×4 old school, progettato per offrire una super affidabilità e tecnologie moderne.

“A tre anni dal lancio, continuiamo a far evolvere la gamma Grenadier, ampliandone l’attrattiva in risposta al feedback dei clienti. Basandosi sui significativi miglioramenti introdotti per il 2026, Trialmaster X rappresenta l’apice del fuoristrada versatile. La combinazione definitiva di robustezza in fuoristrada, comfort premium per l’uso quotidiano e spirito intrepido”, ha dichiarato Lynn Calder, amministratore delegato di Ineos Automotive.