INEOS Grenadier, il fuoristrada si aggiorna per il 2026: ecco cosa cambia

INEOS Grenadier è un fuoristrada nato per essere una sorta di erede spirituale della Defender. Si tratta di un fuoristrada vecchia scuola, tutta sostanza e pochi fronzoli. Un modello, dunque, progettato per affrontare ogni situazione e in grado di offrire livelli elevatissimi di robustezza e affidabilità. Per il 2026, il fuoristrada riceve una serie di aggiornamenti che vanno a migliorare ulteriormente la guida in off-road. Inoltre, debutta la nuova Black Edition, una serie a tiratura limitata, caratterizzata da una dotazione esclusiva.

LE NOVITÀ DEL MODEL YEAR 2026

INEOS Grenadier 2026 introduce un aggiornamento dello sterzo per migliorare la dinamica di guida. Arriva quindi un nuovo sterzo a rapporto variabile che ottimizza la risposta in base alle condizioni di guida. Come racconta la casa automobilistica, un rapporto più diretto nella zona centrale dello sterzo restituisce una sensazione più precisa e reattiva, aumentando così la confidenza nella guida ad alta velocità in rettilineo, nei cambi di corsia e nei sorpassi. Inoltre, offre una dinamica più riposante e al tempo stesso coinvolgente sulle strade extraurbane. Il rapporto agli estremi della corsa dello sterzo rimane invariato per garantire al fuoristrada le prestazioni in off-road molto apprezzate dai clienti.

Le novità non sono ovviamente finite e per lo sterzo c’è un ulteriore aggiornamento. Infatti, il raggio di sterzata è stato ridotto di circa il 5% per ottenere un maggiore manovrabilità in città e sui sentieri più stretti.

Tra le ulteriori novità, INEOS ha migliorato il comfort del suo fuoristrada, aggiornando il climatizzatore per ottimizzare sia il riscaldamento che il raffrescamento dell’abitacolo. Infine, sulla Grenadier sono stati aggiornati i sistemi ADAS per soddisfare le normative più recenti. Una nuova scorciatoia nella schermata principale dell’infotainment consente di disattivare con un tocco l’avviso acustico dell’Assistente Intelligente di Velocità obbligatorio, aiutando i conducenti a minimizzare le distrazioni indesiderate.

BLACK EDITION

Come accennato all’inizio, nel 2026 arriva una nuova serie speciale in edizione limitata. Basata sull’allestimento Fieldmaster, la Black Edition è disponibile sia come station wagon sia come pick-up Quartermaster. Questa serie speciale si riconosce per una serie di finiture estetiche completamente nere per carrozzeria e interni, che si abbinano all’unica colorazioni disponibile Inky Black. Cerchi in lega da 18 pollici neri lucidi, Dark Exterior Pack (griglia nera, skid plate scure), vetri oscurati e porta ruota di scorta con serratura completano il look del fuoristrada, mentre il rivestimento del cielo interno scuro e la moquette caratterizzano l’abitacolo. Si potrà ordinare da febbraio.

MOTORI

Nulla cambia sul fronte delle meccanica e quindi si potrà scegliere sempre tra due motori di derivazione BMW: un 6 cilindri diesel di 3 litri da 249 CV e 550 Nm di coppia e un 6 cilindri benzina di 3 litri da 286 CV e 450 Nm di coppia.

PREZZI

Ecco il listino.