INEOS Game Viewer, il Grenadier diventa un veicolo per i safari di lusso

La trasformazione del Grenadier in un vero e proprio Game Viewer destinato ai safari di lusso diventerà realtà all’inizio del 2026. Dopo un anno passato a suscitare curiosità e consensi durante le presentazioni a Goodwood, al Travel Indaba e a We Are Africa, la versione dedicata all’osservazione della fauna ha attirato l’attenzione di riserve naturali e lodge di fascia alta in tutta l’Africa subsahariana, ma anche di ranch negli Stati Uniti, nel Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico.

Alla base del progetto, un processo produttivo insolito: i Grenadier a passo lungo ed extra-lungo partiranno dallo stabilimento INEOS di Hambach e raggiungeranno INEOS Kavango, in Botswana, in uno stato di assemblaggio parziale. Arriveranno privi di verniciatura, portelloni, vetri laterali, tetto, rivestimenti, sedili (eccetto quelli anteriori) e degli elementi elettrici non necessari. Una base volutamente “nuda” per facilitare la conversione.

Una conversione dove ci sarà spazio alla personalizzazione

La configurazione finale potrà prevedere da quattro a nove sedili posteriori, a seconda del passo, senza alcuna modifica al telaio originale: il robusto ladder-frame resta intatto, garantendo la solidità che contraddistingue il modello.

Uno degli elementi distintivi del nuovo Game Viewer sarà l’ampissimo margine di personalizzazione offerto agli operatori del settore: dalla disposizione dei sedili agli spazi di carico, fino al design del tetto. A rendere l’offerta ancora più competitiva è un fatto inedito nel mondo delle conversioni safari. Il veicolo sarà coperto da una garanzia del costruttore, a determinate condizioni. Significa che le riserve potranno collaborare direttamente con il team di INEOS Kavango per costruire il loro veicolo ideale, contando però su un supporto post-vendita ufficiale e sulla tracciabilità di ogni singolo componente.

Gli operatori potranno anche occuparsi autonomamente della manutenzione del veicolo senza invalidare la garanzia, purché seguano procedure approvate e utilizzino ricambi originali. INEOS Kavango, insieme alle officine Grenadier più vicine ai clienti, offrirà formazione, disponibilità di ricambi, strumenti specifici, piani di assistenza e prezzi preferenziali sui componenti.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, sottolinea il valore quasi simbolico di questo modello: “Il Grenadier torna dove tutto è iniziato. L’idea originale di Sir Jim Ratcliffe per un 4×4 moderno e robusto nacque durante un safari in Botswana quasi dieci anni fa. Quel legame profondo con l’Africa è evidente sia nel concept mostrato a Goodwood sia nel progetto finale. I team di Hambach e INEOS Kavango lavorano insieme da 18 mesi per trasformare il Game Viewer in un modello di produzione completo, e non vediamo l’ora di vederlo all’opera sul campo.”

Dalle officine di Maun al cuore del Delta dell’Okavango

Per comprendere l’impronta africana del progetto bisogna tornare al 2022, quando Kavango Engineering, azienda tra le più autorevoli nell’Africa australe per la conversione di veicoli, trasformò un prototipo del Grenadier in un veicolo pronto per il safari. Le modifiche furono sobrie ma mirate: assetto leggermente rialzato, comandi spostati dal tetto alla console centrale, tetto sostituito con una leggera copertura in tela retraibile, parabrezza ripiegabile e sedili rialzati per migliorare la visibilità dei passeggeri. Quell’esperimento convinse INEOS Automotive a investire: nell’agosto 2023 acquisì l’azienda, ribattezzandola INEOS Kavango.

Oggi lo stabilimento di Maun, alle porte del Delta dell’Okavango, dispone di 5.000 m² tra officine, linee di fabbricazione e aree di assemblaggio. Qui una forza lavoro altamente specializzata di 70 tecnici realizza circa 200 conversioni complete l’anno, coprendo attività che spaziano dal safari all’antibracconaggio, dalla veterinaria alla sanità primaria fino alle produzioni cinematografiche. L’azienda opera inoltre in stretto contatto con il governo del Botswana per sostenere una crescita costante nel medio termine.

Le prove sul campo iniziano il mese prossimo

Quattro Grenadier convertiti in Game Viewer entreranno in servizio già il prossimo mese. A ordinarli è stato Hiddn Lodge, un nuovo rifugio ultra-lusso situato nei pressi di Gqeberha, nella regione del Capo Orientale in Sudafrica.

Pur precedendo l’avvio della produzione ufficiale, i loro veicoli sono stati realizzati come proof-of-concept pienamente funzionanti, una sorta di “versione zero” che ha permesso a INEOS Kavango di testare processi, metodi e standard operativi in vista della produzione in serie prevista per l’inizio del 2026.